Patricia Bullrich anticipó que no será candidata en 2025: "No tengo ningún interés en volver al Congreso"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , confirmó este sábado que no será candidata en 2025 . Expresó que se siente cómoda en el Ejecutivo, pero admitió que la decisión final se tomará de acuerdo a la estrategia del oficialismo. "No tengo ningún interés en volver a las Cámaras", reveló.

"La verdad es que no, no voy a ser candidata. A mí me parece que siempre el ejecutivo es un lugar donde vos podés cumplir un montón de sueños a muchísimos argentinos" , aseguró Bullrich. Sin embargo, admitió que la candidatura todavía no está descartada del todo. "Uno juega en un equipo y lo que el equipo diga yo haré", afirmó.

Con respecto a la oposición, en particular lo que puede llegar a hacer la expresidenta Cristina Kirchner , la ministra de Seguridad se mostró confiada. "No vuelven más", afirmó. La escena política ahora estaría ocupada "por las ideas de la libertad". En ese sentido, señaló que "hoy se discute 'Milei sí o Milei no'. No se discute más Kirchnerismo contra antikirchnerismo. No es más la discusión del país ".

Sobre los cruces con Elisa Carrió y Leopoldo Moreau

Patricia Bullrich vestida de verde durante una reunión de comisión en Diputados donde tuvo el incidente con Leopoldo Moreau (UP).

En los últimos días, Patricia Bullrich tuvo un par de cruces muy fuerte con referentes de la oposición. Con el diputado de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, se carajearon en el Congreso, con acusaciones graves. Con Elisa Carrió se lanzaron cuestionamientos por la campaña electoral del año pasado donde la líder de la Coalición Cívica apoyo a Horacio Rodríguez Larreta, el rival en la interna de Cambiemos de la ahora ministra.

"Moreau es una persona a la que yo no respeto, creo que es un operador de la peor calaña, y sus insultos porque no comparten las cosas que yo digo. Él decía represión, yo dije no, orden público. Él decía gasear a una nena, yo dije no, nosotros no gaseamos ninguna nena, la verdad es otra, la verdad es que una mamá inconsciente puso a una nena enfrente de una situación compleja donde quedaban 50 personas y 10.000 ya se habían ido. Entonces, acá el país cambió, los que no se dan cuenta y quieren seguir con el país que ya cambió, bueno, tienen consecuencias", explicó la ministra.

"Yo también la quiero a Lilita, pero porque te quiero te aporreo. Ella me dijo que yo compro dirigentes. Yo le contesté que ya contemplaba una lista donde se usaron los fondos de la campaña de una manera terrible. Nunca vi una campaña con tanto dinero como la que hizo Rodríguez Larreta. Le contesté la verdad y no me contestó, porque ella sabe que es la verdad", acusó Bullrich.