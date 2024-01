Patricia Bullrich anunció que aislarán a los presos de alto riesgo tras las amenazas a Pullaro

"Recibí una amenaza a mi familia. Vamos a seguir por este camino de pelear contra la delincuencia, vamos a seguir manteniendo a los presos de alto perfil en pabellones especiales, que es lo que más les molesta", detalló.

Esta mañana, en diálogo con Radio Rivadavia, Pullaro aseguró que el narcotráfico se apoderó de Rosario porque el Estado nacional no persiguió el "crimen organizado con determinación".

Pullaro apunta al crimen organizado

Para Pullaro, las organizaciones que operan en la ciudad "son muy básicas y violentas" y agregó: "Acá no se va a encontrar con el Chapo Guzmán y con ciertas empresas de lavado de activos".

Y resaltó: "Durante años tuvimos un Estado bobo que con prejuicios ideológicos no persiguió al crimen organizado por la determinación que lo tenía que hacer".

Consultado por Marcelo Longobardi, en Radio Rivadavia, por la escalada de violencia del año pasado, el mandatario provincial apuntó contra "la cárcel".

"Los últimos 4 años no se controló la cárcel y cuando tomamos la decisión de volver a hacerlo, tuvo un impacto fuera, pero no será por un tiempo prolongado. Los narcos no tienen más poder que el Estado. Rosario se va a estabilizar", afirmó.