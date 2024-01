Maximiliano Pullaro recibió nuevas amenazas contra su familia y aseguró: "No nos van a amedrentar"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , volvió a denunciar este lunes amenazas de muerte contra él y su familia a través de una nota que dejaron en una dependencia pública en el centro de Rosario. El mandatario reaccionó rápidamente a esta nueva intimidación, sostuvo que su familia no vive en la provincia y aseguró que no lo van a "amedrentar" y que seguirá "peleando contra la delincuencia".

El viernes pasado, en una entrevista con Telefé, el gobernador ya había advertido que estaba viviendo este tipo de situaciones de peligro: "Los primeros veinte días dejé a mi familia encerrada en un departamento. Vivo en un departamento pequeño, por lo cual no la pasaron bien, y ahora la saqué de la ciudad, porque no creo que tengan que andar con diez personas de custodia permanentemente porque esos recursos se los sacás a la calle. Yo me la aguanto porque sé en lo que me metí y en las acciones que llevamos adelante, pero no le vamos a permitir a los delincuentes que desde la cárcel hagan lo que quieran", dijo.