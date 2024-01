Luis Petri y Patricia Bullrich encabezaron la "primera mesa de trabajo interministerial"

Patricia Bullrich, sobre las movilizaciones contra Javier Milei: "Es evidente que el objetivo es voltearlo"

Días atrás, la ministra de Seguridad había advertido sobre las movilizaciones en contra del flamante presidente Javier Milei y celebró una nueva implementación del protocolo antipiquete, promovido desde su cartera.

"Si gana un gobierno las elecciones y lo único que tienen son paros, manifestaciones y no puede gobernar porque lo cercan por todos lados, es evidente que el objetivo es voltearlo. No lo van a lograr, pero es su objetivo. Hay que tener bien en claro que los que hoy están tomando la calle son los que no quieren que haya ningún cambio en la Argentina. Son el status quo y los que mantienen los privilegios", analizó Bullrich.

Además, entendió que la marcha de la CGT anunciada para el 24 de enero constituye "algo histórico" pero que ocurre "cada vez que no gobiernan los gremios y las corporaciones". "La verdad es que es el país del imposible y lo tenemos que vencer. Ese es un gran desafío. La mayoría de la gente votó por un cambio. Hoy se están llevando adelante proyectos de transformación", opinó entrevistada en CNN Radio.