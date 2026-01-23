Patricia Bullrich reaviva el debate por la baja de edad de imputabilidad: cuándo se podría tratar en el Congreso

La senadora volvió a poner sobre la mesa el proyecto que lleva a 14 años la edad de imputabilidad, que el año pasado quedó trunco en Diputados. Con la nueva composición parlamentaria, los libertarios se ilusionan con que el proyecto vea la luz. La iniciativa divide aguas en el bloque de Unión por la Patria de la Cámara baja.

Por el asesinato de Jeremías Monzón , la senadora Patricia Bullrich volvió a poner sobre la mesa el nuevo Régimen Penal Juvenil , proyecto de ley que el año pasado quedó trunco en el Congreso . El tema había sido dictaminado en Diputados pero, por falta de votos, jamás llegó al recinto. Y volvió a foja cero. Con la nueva composición parlamentaria, los libertarios se ilusionan con que el proyecto vea la luz.

El caso del joven asesinado en Santa Fe, y en el que hay menores de edad involucrados, reavivó el debate por la baja de edad de imputabilidad. “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, tuiteó la exministra de Seguridad Patricia Bullrich en la tarde del jueves. Y remató: “ La edad no puede ser excusa ”.

Dicho esto, la actual jefa del bloque libertario en el Senado agregó: “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara ”. Con la nueva composición del Congreso, en la que el oficialismo tiene una posición mucho más ventajosa que el año pasado, el Gobierno se ilusiona con la sanción de la ley.

En mayo del año pasado, luego de más de una decena de reuniones informativas, el oficialismo, escoltado por la bullrichista Laura Rodríguez Machado (en aquel momento diputada del PRO) se había anotado una primera victoria: dictaminar el nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros ítems, lleva a 14 la edad de imputabilidad.

Asimismo, el texto propone instancias de penalidad previa para los jóvenes en conflicto con la ley, como procesos de justicia restaurativa, trabajo comunitario y, en última instancia, la privación de la libertad (con penas correspondientes a más de 10 años de prisión).

La tarea de Rodríguez Machado no fue fácil. Debió llevar adelante trabajosas negociaciones y hacer una serie de concesiones (por caso, la versión oficialista bajaba a 13 la edad de imputabilidad). Finalmente, la cordobesa reunió 77 firmas en un plenario de comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, Presupuesto y Hacienda. Así, el tema quedó listo para ser llevado al recinto.

Pero la decisión del oficialismo fue no avanzar. Si bien el texto había pasado la primera prueba de fuego: sortear las 4 comisiones que, en total, reunían a más de 100 diputados de todos los colores políticos, los votos no estaban garantizados en el recinto. Aun cuando un sector de Unión por la Patria, el Frente Renovador de Sergio Massa, estaba dispuesto a acompañar el texto.

¿Cuándo se trata el Régimen Penal Juvenil?

Más allá del tuit de Patricia Bullrich, lo cierto es que el Régimen Penal Juvenil no fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias. Es decir, el tema podría comenzar a tratarse recién en marzo, con la puesta en marcha del período de sesiones ordinarias.

El asunto es que el tema deberá ser tratado desde cero. Con la culminación de las sesiones ordinarias del 2025, todos los dictámenes perdieron vigencia. Entre ellos, el del Régimen Penal Juvenil. Por eso, Rodríguez Machado se prepara para volver a conducir el tratamiento, que todo indica volverá a empezar en Diputados. Por ahora, se desconoce si se volverá a impulsar el dictamen que perdió vigencia o se presentará uno nuevo.

“Para definir eso, tengo que ver quiénes son los diputados del plenario primero y hacer un chequeo. Son más de 100 diputados”, dijo Rodríguez Machado a este medio. Pero antes de poder tantear el panorama, la diputada deberá esperar a que se conformen dos de las cuatro comisiones que se deberán abocar al tema. Es que, hasta ahora, solo se conformaron la comisión de Legislación Penal, que ella preside, y la de Presupuesto y Hacienda, que quedó encabezada por “Bertie” Benegas Lynch. Restan Familias, Niñez y Juventudes y Justicia.

Se da por descontado que el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil junto con la reforma del Código Penal serán dos temas que Patricia Bullrich se cargará al hombro. Sobre todo porque fueron dos de sus grandes promesas de campaña.

Al mismo tiempo, el Régimen Penal Juvenil será una prueba de fuego para Unión por la Patria en Diputados, donde conviven miradas distintas. Habrá que ver cómo administran las diferencias en medio de las internas que atraviesa el partido.