Patricia Bullrich mete la interna del PRO en el conflicto Nación-Gobernadores

"Nachito": Javier Milei decidió empezar a nombrar así al gobernador de Chubut , Ignacio Torres , quien es uno de los referentes de los mandatarios patagónicos y de Juntos por el Cambio . El cruce se da luego de que le reclame a Nación una suma de $13.500 millones correspondientes a la coparticipación y señale que " si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".

Ante esa situación, el Presidente citó el Código Penal en la red social X desde Estados Unidos: "Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

En otras de sus últimas publicaciones, el Presidente se refirió al "nivel de verdad" que tiene el gobernador chubutense: "En la medida que se conozca cual es la verdad, Nachito tenderá a cero". Además, destacó: "Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación. Además, ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con un pobreza por las nubes me da asco".

Ante ello, el gobernador respondió: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer".

La última contestación a las 23 horas llegó por parte de Javier Milei: "Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side. ¡Ánimo! Ya aprenderás".

Gobernadores de Juntos por el Cambio apuntaron contra Javier Milei por coparticipación

Los mandatarios de Juntos por el Cambio se sumaron a los reclamos para que Javier Milei libere los fondos, $13.500 millones, retenidos a la provincia de Chubut. A través de un documento, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) expresaron su solidaridad con Ignacio Torres.

"El Gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia", sostiene el comunicado, que apunta contra el Javier Milei: "No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país".