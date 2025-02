Patricia Bullrich no descartó afiliarse a La Libertad Avanza: "Soy parte completa de este proyecto"

En medio del año electoral - y tras un éxodo de dirigentes del PRO a La Libertad Avanza (LLA) - la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que no descarta afiliarse al partido oficialista: "No hablé sobre afiliarme a La Libertad Avanza. Estar en el Gobierno me da una pertenencia completa al Gobierno", aseguró.