Alberto Fernández, Agustín Rossi y Sergio Maldonado repudiaron el sable que la Gendarmería le regaló a Patricia Bullrich

La polémica surgió principalmente por la leyenda que los jefes de Gendarmería eligieron incluir en la distinción: "No voy a querer hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana". La frase recuerda a una declaración realizada por Bullrich en 2017, en medio de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el joven que murió ahogado en el río Chubut, al intentar escapar de una feroz represión protagonizada por Gendarmería contra comunidad mapuche Pu Lof.

"La Gendarmería oyó o le gustó lo que dijo Bullrich cuando les propuso mano dura o impunidad. Lo que no saben es que cuando tengan que pagar las consecuencias por la mano dura, Bullrich va a estar presidiendo el PRO, no va a hacerse cargo de esos hechos", enfatizó Fernández.

En declaraciones a C5N, el mandatario electo cuestionó la inscripción del sable: "Nadie quiere tirar un gendarme por la ventana, ni nadie quiere ser cómplice de un gendarme que actuó mal", indicó el próximo presidente. "Hubiera sido mejor que le regalen un sable, pero sin esa inscripción", agregó. "Cuando le dicen ´Dispará aunque estén de espaldas´, eso al oído del gendarme suena espléndido, pero después los que pagan no son los que dieron las órdenes", resaltó Fernández.

En esa misma línea se expresó el todavía diputado Agustín Rossi. "Vale la pena hacer una reflexión y quiero dirigirme a todos los miembros de las fuerzas de seguridad y a los familiares: Bullrich se lleva el sable, se va a presidir el PRO, pero las denuncias se las queda Gendarmería", sostuvo el dirigente peronista y futuro ministro de Defensa.

En declaraciones a la prensa antes de ingresar al Congreso para la sesión de jura de los nuevos legisladores, el santafesino advirtió que "si mañana hay responsables, se comprueba que hay violaciones de los derechos humanos, actuaciones indebidas que incumplan las leyes y los reglamentos, los que van a pagar penalmente son los hombres y mujeres de la Gendarmería".

En diálogo con Futurock, Sergio Maldonado lamentó el presente que le hizo la fuerza de Seguridad a la flamante titular del PRO, el principal partido de la nueva oposición. "Me costó saber si era verdad. No podía ser. La realidad supera a la ficción. En el momento me costó... el grado de impunidad y sarcasmo con que se manejan. Sobre todo desde un lugar institucional en que tienen que tener cierto cuidado. No pueden decir y hacer las cosas que hacen tan libremente", añadió.

"Va a haber que hacer un trabajo muy grande y de fondo para ver cómo se revierte", advirtió el hermano del joven artesano muerto, a la vez que le pidió al futuro mandatario Alberto Fernández que "los subordine (a los integrantes de las fuerzas de Seguridad) para que bajen un cambio".