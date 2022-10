Patricia Bullrich criticó el voto propio por los desalojos en barrios populares

"Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo", clamó la ex ministra de Seguridad.

La interpelación surgió luego de que la Cámara de Diputados aprobara por amplia mayoría y girara al Senado el proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de los barrios populares.

Dicha norma, sancionada en 2018 por Juntos por el Cambio, prorroga por diez años la vigencia de la suspensión de los desalojos.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1580553356837146624 Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo. pic.twitter.com/eDDyzOU39v — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 13, 2022

La Cámara aprobó la iniciativa por 227 votos aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, hubo 2 votos negativos y 3 abstenciones.

39, fueron los diputados del PRO que apoyaron la prorroga, con sólo 2 abstenciones (Gustavo Hein y Marilú Quiroz) y un voto en contra (Francisco Sánchez).

La suspensión de los desalojos, vence el 15 de octubre, de allí está extensión, y además el proyecto plantea declarar de utilidad pública 1.176 nuevos barrios populares integrados al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) luego de sancionada la norma en 2018.