Patricia Bullrich planea alianzas provinciales con los libertarios, pero Milei se resiste

"Estamos planeando una alianza en muchos lugares con los libertarios. Por algo los jóvenes apoyan el modelo libertario", afirmó Bullrich en diálogo televisivo y agregó que, por el momento, "no hay un acuerdo nacional consensuado" con La Libertad Avanza.

"Aprendamos a escuchar en lugar de cerrarnos. Cada vez son más los lugares donde se están buscando alianzas en las elecciones provinciales y llegar a un acuerdo político", expresó.

La respuesta de Javier Milei a Patricia Bullrich

En primer turno, el primero en negar el supuesto acuerdo mencionado por Bullrich fue el operador político de Milei, Carlos Kikuchi. A través de su cuenta de Twitter, señaló: "Ante versiones, queremos aclarar desde el espacio que conduce Javier Milei: No hemos hecho ningún acuerdo con Juntos por el Cambio a nivel municipal, provincial, nacional o planetario".

"NO hemos hecho ningún acuerdo con Juntos por el Cambio a nivel Municipal, Provincial, Nacional o Planetario. NO NEGOCIAMOS CON EL SOCIALISMO. Es la fabrica de la pobreza. VLLC!!!"

NO NEGOCIAMOS CON EL SOCIALISMO.

Es la fabrica de la pobreza.

VLLC!!! — Carlos Kikuchi (@CarlosKikuchi) August 10, 2022

Luego, el mismo Milei dijo que su fuerza "no quiere tener nada con ninguno de esos (por Juntos por el Cambio)". Además, en una nota aseguró que "va a trabajar en una opción liberal".

"Se pierde tiempo discutiendo estas cosas. Me fastidia la rosca política. He señalado que no estoy dispuesto a ser parte de un fracaso como consecuencia de un rejunte para ganar una elección", concluyó.