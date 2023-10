Píparo: "Estoy muy cerca de ganarle a Kicillof"

En diálogo con CNN Radio, Píparo sostuvo que "las encuestas que nos llegan dicen que yo estoy muy cerca de ganarle a Kicillof ", y remarcó que esas encuestas que demuestran la cercanía con el candidato a gobernador de UP "no son nuestras". La candidata de LLA estará presente esta noche en el segundo debate presidencial, en la UBA.

salvador baratta y carolina piparo.jpg

Este sábado, la candidata a gobernadora de Buenos Aires de LLA, consideró: "La verdad me guío como en la PASO por la calle, por la cantidad de gente que me dice esta vez te apoyo a vos. Espero el resultado y en eso siempre he sido muy respetuosa del bonaerense y creo que el 22 seré la candidata elegida por la mayoría de los bonaerense", asseguró.