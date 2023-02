La Unidad Piquetera realizó cortes en puntos neurálgicos de todo el país

La protesta fue en demanda por las "casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo" por parte del Gobierno y el pedido de que el registro para la renovación de los beneficios "se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad" a Internet, según informó el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dijo en Entre Ríos que "Belliboni no puede explicar dónde están los 6.000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación. ¿Dónde están?".

Agregó que "tenemos los brazos bien abiertos para validarles la identidad; esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada de la Argentina en una marcha con estos calores, poniendo en riesgo la salud de adultos mayores, de niños y niñas; esto se resuelve trayendo a la gente a validar su identidad".

Tolosa Paz solicitó que "todo ese esfuerzo de organización, Unidad Piquetera lo ponga a disposición para que los hombres y las mujeres validen los datos biométricos. Nosotros lo único que establecimos fue una regla clara, de transparencia, para la etapa del Potenciar Trabajo".

Remarcó que "Belliboni tiene que hacer el esfuerzo de trasladar gente a los Centros de Referencia (CDRs), que son los Puntos Digitales del Ministerio donde pueden validar la identidad".

"Valoramos el esfuerzo de una Argentina que paga sus impuestos y quiere que cuidemos ese esfuerzo, que cuidemos los recursos con transparencia, protegiendo a quienes necesitan del Potenciar Trabajo", concluyó Tolosa Paz.

La UP, organizadora de la protesta de hoy, está integrada por el MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL , el Polo Obrero y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.

Los reclamos de los piqueteros de izquierda contaron además con el apoyo de la Federación Nacional Territorial de la CTA (FeNaT-CTA), que conduce Omar Giuliani. La FeNaT afirmó que "el recorte de los pagos a beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo se parece mucho a un clásico programa de ajuste neoliberal".

"Desde la FeNaT-CTA repudiamos enérgicamente la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de hacer un brutal recorte sobre los ingresos que perciben miles de trabajadores y trabajadoras del Programa Potenciar Trabajo y llamamos a que se replantee esta medida de manera urgente", solicitaron.

PIQUETES CORTES ACCESO CIUDAD 7

Validación

Fuentes del ministerio explicaron que "los puntos presenciales de Validación Digital funcionan en los CDRs (Centros de Referencia). Hay 56 locales de gestión que están ubicados en diferentes puntos del país y están integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales".

Añadieron que "los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, cuentan con la instancia 'validación fuera de plazo' que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 21.962 personas ya hicieron el reclamo".

Los voceros del ministerio insistieron en que "no hay un recorte ni bajas" de los programas "Potenciar Trabajo, y recordaron que "hubo un largo proceso de revalidación de datos para poder administrar correctamente la asignación" de ese beneficio.

"Las organizaciones de la UP no pueden desconocer que este proceso concluiría de este modo. Los que no validen se dan de baja. Lo supieron desde hace más de dos meses. No es una sorpresa para nadie", apuntaron a Télam.

"¿Cómo es posible que luego de un proceso que comenzó en noviembre y concluyó en enero las organizaciones no hayan podido llegar a contactar a los mismos que certificaban sus servicios durante ese mismo periodo? ¿Las unidades de gestión certificaban entonces los servicios de casi 150 mil personas que en realidad no iban a cumplir con su contraprestación?", plantearon.

E indicaron que "si la UP tuviera una auténtica preocupación por transparentar los procesos (del Potenciar Trabajo) estarían colaborando en la tarea de ayudar a la revalidación del programa a esas personas".