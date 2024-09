Polémica por la información pública, ¿una batalla inútil?

Hoy el Ejecutivo puede -y de hecho lo hace- no contestar a pedidos de información, señalan especialistas en la materia. En todo caso, uno de los problemas que detectan medios oficiales es la falta de filtros en los pedidos que dan lugar a abusos .

El portavoz aclaró que “el decreto no va en contra de la información, simplemente es tratar de ordenar cosas que no hacen al erario o a la honestidad de los funcionarios, y que además concentran mucha utilización de recursos. Además, no se ha recibido amparo ni judicialización por las respuestas”.