Polémica: quién es el nuevo secretario de Culto que ahora pide disculpas

Ex diputado nacional por la provincia de Neuquén, el nuevo funcionario del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se retractó de sus dichos pasados a pocas horas de asumir a su cargo.

El anuncio que oficializará a Francisco Sánchez como nuevo secretario de Culto está atado a la publicación de un decreto en el Boletín Oficial. Sin embargo, antes de entrar en funciones, el ex diputado nacional y miembro del PRO fue repudiado por sus dichos contra el sumo pontífice .

Además de pedir la pena de muerte contra la expresidente Cristina Kirchner a través de sus redes sociales, el dirigente apuntó contra el Papa el año pasado por la designación de Raúl Eugenio Zaffaroni , ex juez de la Corte Suprema, en la Junta Académica Fundadora del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales “Fray Bartolomé de las Casas”, en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

“Como católico, todo mi repudio a la designación de un ser oscuro como Zaffaroni en el Vaticano. No tiene explicación política y mucho menos teológica la promoción del mal. Caso para estudiosos encontrar un Papa que haya hecho tanto daño ”, escribió Sánchez en agosto del año pasado a través de su cuenta oficial de la plataforma X (ex Twitter).

Diputado Francisco Sánchez.jpg Francisco Sánchez, el nuevo secretario de Culto de Javier Milei. Twitter

Francisco Sánchez: "Me arrepiento de lo que señalé sobre el Santo Padre"

El prontuario de Sánchez -frases contra el Papa, contra dirigentes de otros partidos y hasta declaraciones en rechazo del “sionismo internacional” y el Islam- generó rápidamente una polémica a partir de su designación.

"Sin dudas que me arrepiento de lo que señalé en relación al Santo Padre. Seguramente por la cuestión política, cruzada por la grieta que ha dominado la escena política en los últimos años, la designación de (Raúl Eugenio) Zaffaroni fue interpretada por mí, y por otros, como algo negativo para la política argentina sin comprender, en mi caso, las implicancias que en realidad tiene cada acción del Santo Padre y el Vaticano", dijo y se retractó sobre sus dichos en conversación con un portal de noticias.

En ese marco, el elegido por la Canciller Diana Mondino adjudicó a su "ignorancia" su pensamiento pasado sobre el sumo pontífice: "Parte de la ignorancia, las pasiones y cierta imprudencia me llevaron a cometer ese error. Me arrepiento y pido perdón. Con respecto a las otras cuestiones, cada una tiene su explicación. Yo me referí a “las hordas islámicas” como las personas que, invocando la fe, en este caso la islámica, utilizan la religión como una forma de accionar violentamente".

¿Quién es Francisco Sánchez, el nuevo secretario de Culto?

Sánchez, quien se prepara para ocupar un lugar dentro del Gabinete de Javier Milei bajo el ala de Diana Mondino, tiene 50 años y un currículum relacionado a su trabajo político en Neuquén, primero como concejal y luego como diputado nacional en nombre de esa provincia.

El neuquino finalizó su mandato como legislador de la cámara baja en 2023 y es integrante del espacio Acción Republicana. Es "Técnico Superior en Recursos Humanos" y posee una "Diplomatura Universitaria en Derechos Humanos", y en 2011 comenzó su carrera en la política.

Dio inicio a su actividad en la función pública en 2011 cuando fue Subsecretario de Coordinación en la Municipalidad de Neuquén. Además, ofició como concejal y presidente del Bloque Cambiemos en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén de 2015 a 2019.

Años más tarde, ya en el escenario nacional de la política, el diputado de Neuquén cumplió el rol de presidente de la Comisión de Obras Públicas y vicepresidente de la Comisión de Energía, tarea que desempeñó hasta 2023.

sánchez.jpeg Francisco Sánchez se retractó por sus declaraciones contra el Papa.

Francisco Sánchez y su pedido de pena de muerte para Cristina Kirchner

El legajo sobre la experiencia de Sánchez cuenta con otro momento polémico dentro de su historial: en agosto de 2022, el , neuquino, por ese entonces representante de Juntos por el Cambio (JxC), pidió “la pena de muerte para Cristina de Kirchner”.

En el marco de la causa que investigaba a la expresidente como jefa de una asociación ilícita y tras el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de una pena de 12 años de prisión, el ahora secretario de Culto señaló: “12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”.

El hecho fue repudiado por una parte del arco político e, incluso, desde el Frente de Todos, el bloque que luego se transformaría en Unión por la Patria (UP), se solicitó la expulsión de Sánchez como miembro de la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral”