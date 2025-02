Preocupación de la familia del gendarme detenido en Venezuela: "No sabemos nada, estamos igual que el primer día"

" Ellos están trabajando. Nosotros no sabemos en qué están trabajando, pero se supone que ellos internamente tienen alguna idea, están haciendo negociación. Es como que no estamos muy enterados. Ayer hablamos con ella y nos dijo que están trabajando, que me quede tranquila, que están haciendo todo lo posible ", contó la madre del gendarme, Griselda Heredia .

Mamá de Nahuel Gallo.jpg

"No tenemos ninguna información, no tuvimos contacto con él. Esto es algo de terror lo que vivimos todos los días. No sabemos nada, no sabemos qué decir porque no tenemos ninguna novedad", dijo Heredia en una entrevista en Radio Mitre.