Alberto se refuerza hoy con abrazo a Néstor K.

Se trata de una escultura que estaba en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en Quito, Ecuador, pero posteriormente fue quitada por el presidente ecuatoriano de centroderecha, Lenín Moreno, en un gesto de “abandono” del progresismo latinoamericano.

El acto se desarrollará desde las 11:30 y, pese a que en un principio se esperaba su presencia, la vicepresidenta Cristina Kirchner anticipó que no concurrirá, aunque agradeció la repatriación de la estatua.

“Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé. Ya saben que la psicología no es mi fuerte. Pero además resulta que mañana también se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos. ¿Qué increíble, no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia”, indicó la titular del Senado.

En una carta que publicó en sus redes sociales, Cristina Kirchner expresó: “En este 27 de octubre, quiero agradecer a todos cada uno de los argentinos y las argentinas, las muestras de reconocimiento, cariño y amor hacia quien fuera mi compañero de vida”.

También, el Frente de Todos convocó a la denominada “Caravana de las Mil Flores”, que se hará en simultáneo en distintas plazas del país desde las 18, y que en la Ciudad de Buenos Aires se concentrará en torno a la histórica Plaza de Mayo.

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus que rige en la zona metropolitana, los organizadores llamaron a repetir el esquema de la movilización del 17 de octubre, en el cual los manifestantes lo hicieron desde sus autos.

Desde el Partido Justicialista, en tanto, se convocó a “dejar una flor” en cada sitio que evoque la memoria del exmandatario y a hacer que se escuche la Marcha Peronista en lugares públicos y privados.

El PJ explicó que la idea es también recordar “un año de que el pueblo argentino, en democracia, consagró nuevamente a un Gobierno nacional y popular con Alberto Presidente y Cristina Vice”.

El acto en Tecnópolis, del que participarán el ministro de Cultura, Tristán Bauer, el subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales, Martín Bonavetti, y la directora del espacio, María Rosenfeldt, tendrá como actividad central la plantación de mil flores por parte de jóvenes de diferentes organizaciones sociales y políticas de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.

También será plantado un arbusto nativo (zen del campo) en un predio destinado a la juventud, el conocimiento, la divulgación del arte, la ciencia y la tecnología para el desarrollo sostenible, “que representa las ideas del ex presidente”, dijeron los organizadores.

Por su parte, el consejo directivo de la CGT colocará también un busto del expresidente Néstor Kirchner, en el hall central de la sede obrera, confirmaron las fuentes gremiales que participarán en el acto de homenaje.