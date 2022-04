Javier Milei adelantó qué hará con Aerolíneas Argentinas si llega a ser presidente

Asimismo, agregó en diálogo con Eduardo Feinmann que ya eligió cuatro dirigentes para las carteras de Economía, Relaciones Exteriores, Bienestar Social e Infraestructura, aunque no adelantó los nombres.

Javier Milei.jpg Télam

Cuáles son los planes de Milei para las empresas estatales

Uno de esos ministros deberá definir el futuro de las empresas estatales. Tal es el caso de Aerolíneas Argentinas que, según aseguró Milei, hoy reporta pérdidas por USD 2 millones de dólares diarios y acumula un pasivo de USD 8 mil millones.

En ese sentido, Milei puntualizó que “el de Aerolíneas es uno de los casos más escandalosos. No debería estar en manos del Estado y yo la privatizaría", aseveró el diputado.

Y agregó: "Discutamos la metodología: la empresa regalada es cara, además es absolutamente injusta porque pagan el déficit quienes no pueden volar en beneficio de quienes sí vuelan y de quienes están dentro de la empresa. Además, hay un entramado de sindicatos. Entonces yo le daría la compañía a los trabajadores y será problema de ellos si la saben manejar o no”.

Por otro lado, anexó que en caso de ser elegido como presidente fomentará una política de cielos abiertos que permita una competencia total.

A su vez, se refirió a la privatización del Correo: “En todas partes es privado y funciona bien, ¿para qué tener un correo estatal?”, se preguntó, y agregó que Aguas Argentinas ”era una de las empresas privadas que funcionaba bien“.

Ante la represunta sobre qué tiene previsto hacer con Canal 7, Télam y Radio Nacional, el diputado liberal opinó: “Tienen que desaparecer esos medios porque más que medios de comunicación son medios de propaganda oficial”.

Dolarización

Otro tema de candente actualidad tiene que ver con el debate sobre la dolarización de la economía. Sobre ese punto, precisó: “Esta es una reforma monetaria y financiera. Implica separar el almacén de valor, donde se guarda el dinero, y la banca de inversión en el marco de un sistema de banca libre que va a generar muchísima competencia, que le va a permitir a la gente endeudarse más barato y tener mayores retornos con sus inversiones. Los intermediarios también se van a beneficiar por el incremento del volumen”.

Y remarcó: “Allí se plantea la competencia de monedas, donde los argentinos ya eligieron al dólar y lo más probable es que vuelvan a decidirse por el dólar, y una vez que se rescatan los pasivos del Banco Central, se paga esa deuda y se liquida el Banco Central”.

La crisis política y su efecto en la economía

Por último, Milei advirtió que la situación económica es muy frágil para enfrentar una crisis política. Para graficarlo, aseguró que hoy el desequilibrio monetario duplica al que precedió el “Rodrigazo”, proceso que derivó en una inflación del 400% en la Argentina. “Hoy partimos con 10 veces más de pobres, la situación es extremadamente compleja y un estallido podría provocar una pobreza transitoria del 95%”, proyectó.

“Yo no descarto una salida anticipada del Presidente, creo que en el oficialismo no hay que descartar nada, pero deberían estar dejando de mirarse el ombligo y arreglar las cosas. Hoy no tienen voluntad de arreglar las cosas y están buscando un elemento institucional que les permita no poner la cara cuando venga el incendio”, completó.