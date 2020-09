Presupuesto 2021: sin pistas de la reforma y dos datos que explican la Argentina inviable

Está claro que no se trata de una primicia que hará estallar titulares, pero el dato implica el reconocimiento oficial de una realidad que de una forma directa explica buena parte de la inviabilidad de cualquier esquema de economía sustentable. Ese nivel de trabajo (y también economía en negro) implica que prácticamente solo el 60% del país activo aporta y paga impuestos. No es un dato menor el que acerca el Presupuesto 2021 justo cuando dentro del Gobierno comienzan a escucharse anuncios sobre una posible nueva extensión de la moratoria previsional que permita jubilarse a más personas que no cuenten con sus 30 años de aportes cumplidos, como un puente para facilitar la salida del IFE.