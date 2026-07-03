Karina Milei relanza la mesa política con Diego Santilli como pieza clave + Agregar ámbito en









En la reunión libertaria de estrategia de coyuntura, Diego Santilli estrenará su flamante cargo y se incluirá al secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Diego Santilli con los Milei, en la reunión que terminó por oficializarlo en su cargo.

El Gobierno parece dispuesto a recuperar iniciativa política y dominar la agenda pública tras los cambios que atravesaron su Gabinete, que implicó una distribución de los cargos que antes detentaba Manuel Adorni. Así es como Diego Santilli ocupa un rol más central en la mesa política convocada por Karina Milei, que busca revitalizar sus vínculos con las provincias y los aliados de cara a sus objetivos parlamentarios antes del receso invernal.

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La próxima reunión de la mesa política quedó prevista para el martes a las 13 en la oficina de Diego Santilli. Sin embargo, la fecha podría sufrir modificaciones si la Selección argentina de fútbol vence este viernes a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial: en ese caso, disputaría el siguiente partido justamente en ese horario. De ocurrir ese escenario, el encuentro se reprogramará para más tarde, aunque se mantendrá dentro de la misma jornada. Será la primera reunión de la mesa política en las últimas tres semanas, luego de las dilaciones que provocó la investigación contra Manuel Adorni.

Según pudo conocer este medio, la mesa convocada por la referente de La Libertad Avanza, Karina Milei, quedará compuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales, Eduardo Menem; la titular de bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la nueva incorporación del equipo, el secretario de Comunicacíon y Prensa, Fabián Fernández.

Una constante que se interrumpirá: en cada evento en donde coincidían Santilli y Karina Milei, estaba también Adorni. Presidencia El Gobierno redefine prioridades y activa una nueva etapa En Balcarce 50 consideran que comenzó una nueva etapa. Con el ascenso de Santilli, en los despachos oficiales reconocen que el objetivo es combinar el discurso reformista con una mayor capacidad para construir acuerdos, especialmente en el Congreso y con las provincias.

La nueva distribución del poder también sigue consolidando a Karina Milei como la principal articuladora política del Ejecutivo. La secretaria General de la Presidencia amplió su influencia sobre las decisiones estratégicas, la coordinación del Gabinete y el armado electoral de La Libertad Avanza, mientras el Presidente concentra su atención en las definiciones económicas y en los grandes lineamientos políticos. Pese a esto, el nuevo jefe de Gabinete es la garantía de que el equilibrio en la cúpula del Ejecutivo está, por ahora, asegurado, y que Santiago Caputo preserva espacios de influencia dentro del nuevo organigrama.

La llegada de Santilli (a quien Karina ya le pidió que se afilie al partido) no solo representa un cambio de nombres sino también una modificación en la lógica de funcionamiento del Gobierno. El nuevo jefe de Gabinete mantiene una relación consolidada con gobernadores, legisladores y sectores del PRO, un activo que el oficialismo considera indispensable para avanzar con la agenda parlamentaria que pretende impulsar durante el segundo semestre. La prioridad pasa por reconstruir los canales de negociación política luego de meses de fuerte desgaste. Santilli junto a gobernadores, en una reunión del CFI. En ese contexto, la relación con las provincias vuelve a ocupar un lugar central. Tras asumir como jefe de Gabinete el martes pasado, Diego Santilli se puso al frente de esas conversaciones en busca de votos para distintas propuestas del oficialismo que el parlamento se apresta a discutir. En apenas dos días, el funcionario recibió a los líderes Raúl Jalil (Catamarca) e Ignacio Torres (Chubut). Santilli puso sobre la mesa una idea que, como contó Ámbito, le habían acercado algunos caciques dialoguistas: la posibilidad de que vuelvan las colectoras, una forma de que La Libertad Avanza (LLA) no se meta en asuntos provinciales y de que los mandamases sumen votos a Javier Milei en caso de que busque la reelección. Por ahora, no trascendieron mayores detalles.