Plazo fijo: este es el banco que paga más intereses hoy, lunes 20 de octubre 2025







Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a ajustarse. Algunos bancos ofrecen hasta un 50% anual, según los datos actualizados al 20 de octubre.

Plazo fijo del lunes 20 de octubre Depositphotos

El ahorro en pesos sigue siendo un tema sumamente crucial para miles de argentinos que buscan resguardar su capital ante un contexto con inflación en alza y que se caracteriza por la volatilidad financiera. Frente a ese escenario, el instrumento tradicional del depósito a plazo fijo, retoma el protagonismo porque muchos bancos ajustan sus propuestas de tasa para captar fondos en pesos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la centralización de las estadísticas en manos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta los listados que publican los bancos, hay una amplia dispersión de los rendimientos que exige para prestarles atención. Las variaciones entre las entidades grandes, digitales y tradicionales pueden marcar una diferencia de suma relevancia para los pequeños ahorristas.

plazo fijo inversiones Depositphotos

Plazo fijo: las tasas de interés de cada banco hoy, 20 de octubre Según las últimas referencias, el promedio general de las tasas para plazos fijos en pesos ronda entre un 35 % y 40 % de Tasa Nominal Anual (TNA) para los bancos de mayor volumen. Sin embargo, algunas entidades más pequeñas o digitales están ofreciendo hasta cerca del 50 % TNA o más. Estos son los números según los principales bancos de Argentina en este lunes 20 de octubre:

Banco de la Nación Argentina: 44%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 41%

Banco Provincia: 39%

BBVA: 42%

Banco Macro: 48%

Banco Credicoop: 42%

ICBC: 42,4%

Banco Ciudad: 38%

Antes de decidir dónde colocar un plazo fijo hoy, conviene comparar entre bancos, contemplar el monto mínimo exigido, si es para clientes o no clientes, y el canal (ya sea online o en la sucursal) ya que estos factores influyen en la tasa ofrecida.

Temas Plazo fijo