PRO Libertad se amotina y advierte: "La lapicera la tiene Javier Milei, no Mauricio Macri"

Antes, la Ministra de Seguridad mantendrá la reunión mensual de gabinete ampliado antes de recibir al papá y familia de Loan Danilo Peña, el menor desparecido hace ya casi un mes en Corrientes. José Peña, el padre del menor, viajó hasta la Ciudad de Buenos Aires para ser escuchado por Javier Milei pero el Presidente rechazó recibirlo. "Me descartó", fue la explicación de Peña ante la negativa de Milei.

Mauricio Macri al ataque

La ofensiva de Mauricio Macri contra Patricia Bullrich en la Asamblea apunta a tomar control total del PRO para acorralar a Javier Milei de cara a la definición de alianzas electorales de cara a las legislativas del próximo año. La tensión es extrema en el PRO.

Tras la aprobación de la ley Bases, Macri le advirtió a Milei que se abre una nueva etapa y que el apoyo del PRO será a la carta, dependiendo de cada proyecto. La semana pasada, el expresidente redobló su embestida contra Milei primero a través de la difusión de un documento de la Fundación Pensar a cargo de María Eugenia Vidal. Allí se criticó la situación social y el aumento de la pobreza pero también hubo un capitulo especial sobre el aumento de los piquetes, dedicado especialmente a la Ministra de Seguridad.

Pero Macri también envió mensajes a través de Cristian Ritondo, flamante jefe del PRO en la provincia de Buenos Aires, otro casillero de la interna PRO ganado a Bullrich al haber desplazado de la conducción partidaria a la esposa de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

Reclamo a Javier Milei

Ritondo, que además es jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, le reclamó a Milei la pronta liberación del cepo el mismo día que el Presidente y Luis Caputo se fotografiaban con gobernadores peronistas. Es que Macri le reclama a Milei que le de un trato preferencial a la liga de gobernadores del PRO, y de Juntos por el Cambio, en vez de explorar alianzas con el peronismo federal de Guillermo Francos. Y un esquema orgánico de consulta de decisiones que Milei no esta dispuesto a otorgar.

Ayer en un posteo en redes sociales, Macri advirtió que para lograr los "cambios" que necesita el país "hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

"Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", agregó el expresidente en un abierto reclamo de fondos a Milei para CABA.