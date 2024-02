Milei propició una fusión con el PRO, con elogios a Mauricio Macri







“Yo hablo con Mauricio Macri y no me pide nada. Las charlas que tengo con él son maravillosas. Me cuenta sus experiencias”, expresó Milei.

Javier Milei dio avales a una fusión con el PRO en el plano legislativo y aseguró que mantiene un diálogo permanente con Mauricio Macri.

Mientras negocian por lo bajo, tanto La Libertad Avanza como el PRO se suben el precio para imponer condiciones. Y en una entrevista con LN+, el Presidente hizo un guiño al sello amarillo tras la derrota en torno a la ley ómnibus y reconoció que en ese debate fallido “mantuvo al bloque unido” para apoyar el proyecto.

“Yo hablo con Mauricio Macri y no me pide nada. Las charlas que tengo con él son maravillosas. Me cuenta sus experiencias”, expresó Milei, quien mencionó como una posibilidad firme una unión con el PRO en el plano legislativo. Al mismo tiempo, deslizó que podría consultar al expresidente para designar cargos clave en el Gobierno, tras las renuncias de Osvaldo Giordano a Anses y de Flavia Royón en Minería, quienes responden a Martín Llaryora y Gustavo Saénz, gobernadores de Córdoba y Salta, respectivamente. “Si no tengo a nadie y le pregunto, ¿está mal?”, se preguntó el Presidente, quien respaldó a Guillermo Francos, Martín Menem, Nicolás Posse y Santiago Caputo, como dirigentes centrales de su administración.

No obstante, en off altos funcionarios del Gobierno señalan que con Patricia Bullrich y Luis Petri el PRO “ya tiene un 20% del gabinete”. Mientras que en el PRO no hay una postura unánime respecto a la fusión, en momento en el que sello amarillo debe renovar autoridades el próximo mes.