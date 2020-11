Alberto F. : "La Argentina necesita de una vez tener un procurador"

Entonces, el Presidente habló de “presión mediática” y apuntó a que “Clarín tiene una obsesión con el tema de los jueces. Se ve que le preocupa mucho que aparezcan jueces y fiscales, porque han hecho de esto temas centrales”.

“Lo que tenemos que entender es que la figura de los fiscales del Ministerio Público es muy necesaria para el buen funcionamiento de la Justicia. Ojalá pudiéramos resolverlo”, dijo, al hablar por Radio 10.

“Lo conozco a Daniel hace muchos años y sé que es un principista. Escucho a algunos opositores que dicen que Rafecas es maravilloso. ¿Por qué no lo dicen en el Senado? Lo dicen en los diarios, pero tienen que decirlo en el Senado”, remató el Presidente.

En otro sentido, también Alberto F. se refirió al debate sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que presentó semana pasada. Dijo que iniciativa “debe salir.

“La ley del aborto es un imperativo”, sostuvo el Presidente y consideró que “el debate no es aborto sí o aborto no. La verdadera discusión es aborto en la clandestinidad o en un hospital público. La ley del aborto no hace obligatorio el aborto. Esta es una discusión más sana”.