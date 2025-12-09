Protestas en los puentes La Noria y Pueyrredón: tensión con manifestantes por el protocolo antipiquete

Manifestantes protestan en ambos accesos a la Ciudad de Buenos aires contra la reforma laboral del Gobierno. Las fuerzas de seguridad actúan en la zona intentado liberar el tránsito.

Desde temprano, grupos de manifestantes interrumpen la circulación en Avenida Hipólito Yrigoyen , a pocos metros del Puente Pueyrredón , mientras otro grupo se concentra en Puente La Noria . Exigen conservar sus puestos laborales y un bono extraordinario de fin de año, en el marco de un clima de fuerte tensión social .

La mañana de este martes comenzó con ambos bloqueos instalados de manera simultánea. La protesta , encabezada por el Polo Obrero , se desplegó a metros de uno de los accesos estratégicos hacia la Ciudad de Buenos Aires , donde las columnas avanzaron con banderas y bombos.

La interrupción del tránsito provocó algunas demoras para autos particulares y colectivos que circulaban por la zona sur del Conurbano.

Sobre la traza se concentraron nutridos grupos de manifestantes que acompañaron la jornada con r eclamos laborales y consignas contra la reforma laboral , mientras distintas agrupaciones políticas buscaban avanzar hacia la Ciudad para sumarse a la movilización nacional convocada por ATE , que realizó un paro general y marchó al Congreso .

En paralelo, el sector del Puente Pueyrredón tuvo un despliegue especial de fuerzas de seguridad , donde se aplicó el protocolo antipiquetes diseñado por Patricia Bullrich . Los uniformados monitorearon el movimiento y establecieron zonas de contención, aunque hasta ese momento no se registraron incidentes de gravedad .

Los controles incluyeron desvíos obligatorios y restricciones en los accesos principales, lo que afectó de forma directa a miles de personas que intentaban ingresar a la Ciudad en horario pico.

Avance de agrupaciones hacia la movilización de ATE en el Congreso

Distintas organizaciones políticas y sociales intentaron atravesar los retenes para unirse a la convocatoria central impulsada por ATE en el Congreso.

La convergencia de las columnas generó nuevos focos de protesta, especialmente en los accesos desde Avellaneda y en los alrededores del Puente Pueyrredón.

Según detallaron fuentes presentes en la zona, el operativo se mantuvo activo a lo largo de la mañana para evitar el corte total del tránsito hacia la Ciudad, mientras los manifestantes respaldaron la protesta nacional con consignas contra los cambios impulsados en la legislación laboral.