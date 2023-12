Protocolo antipiquete y línea 134: identificaron un solo caso de 16.000 llamadas

Los motivos por los que desde el Gobierno no lograrían identificar a los denunciados es debido a que en esos llamados, casi todos los datos que se brindan son indiciarios que se brindan como sobrenombres , números de teléfono pero no la identidad completa de a quienes denuncian.

Sólo en uno de esos ocho casos que corresponden al ámbito de la Capital Federal, ámbito de intervención de la Justicia Federal de Comodoro Py, se da la identidad de un "puntero" que habría extorsionado a militantes para que concurran a la manifestación.

Ahora, el fiscal que tiene a su cargo la investigación tal cual lo decidió el juez Sebastián Casanello, pedirá la totalidad de los informes al Ministerio de Seguridad y el audio de los ocho llamados que hubieron desde la Capital Federal.

La idea es que en Comodoro Py sólo se prosiga con aquellos casos de la Ciudad de Buenos Aires y que los demás se investiguen en las jurisdicciones correspondientes.

Qué es y cómo funciona la línea 134

En el marco de la primera movilización en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había rectificado la implementación de los operativos antipiquetes.

En ese sentido, previo a la marcha del 20 de diciembre, el portavoz anunció que se había habilitado la línea 134 para que "cada uno de los beneficiarios de planes sociales que sientan que los están amenazando en línea con 'si no van a la marcha de mañana les corta el plan'".

Asimismo, aclaró que "las únicas personas que pueden perder las ayudas del Estado son aquellas que infrinjan y rompan la ley, que corten la calle o que cometen actos de violencia".

Durante la conferencia, el vocero instó a las personas a que hagan la denuncia en el 134 ya que "los vamos a defender. Y concluyó asegurando que " La ley se cumple y estamos dispuestos a apoyar a cada uno de ustedes. No van a perder el plan si no infringen la ley. No tengan miedo porque vamos a estar apoyándolos"

Luego de la manifestación, Manuel Adorni destacó la implementación en el protocolo de seguridad y " las llamadas recibidas a la línea 134".