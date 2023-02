Provincia de Buenos Aires: polémica reforma en las secundarias para que ya no haya alumnos que repitan

ciudad escuelas técnicas En CABA, catalogada de riesgo de contagio "medio", esta semana arrancó un proceso de reapertura de escuelas secundarias para grupos pequeños de alumnos. Fue de la mano de la aplicación de un semáforo que rechaza Ctera. Télam

Reforma en la secundaria bonaerense: eliminación de la repitencia

Este jueves se espera que el Consejo General de Educación bonaerense lleve adelante el tratamiento de la reforma educativa para el nivel secundario. Entre otras modificaciones, el proyecto contiene un punto donde se hace referencia a los criterios de repitencia y la incorporación de familias de materias.

Al respecto, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, descartó este miércoles que se trate de un proyecto que elimine la repitencia y aseguró que "no es una invitación al facilismo".

"Todo el mundo coincide con que repetir lo que ya tenés aprobado no da ningún resultado académico y no mejora la calidad de la educación", argumentó Sileoni en una entrevista con AM 750.

Las autoridades bonaerenses indicaron que la iniciativa que impulsa la Dirección General de Cultura y Educación pretende atacar dos problemas del sistema educativo actual: la cantidad de egresos y la continuidad de la asistencia, sobre todo en el nivel secundario superior.

"Intentamos pensar una secundaria distinta a partir de un consenso generalizado de que la secundaria debe cambiar y de que hay que ir abandonado la repitencia en el secundario", detalló Sileoni.

Los cambios que ya se aplican

La resolución plantea un cambio profundo en el modo en que los estudiantes pasan de año, incluso adeudando más de tres materias, que ahora son denominadas “agrupamientos”. Al mismo tiempo, fomenta espacios de refuerzo de aprendizajes para aquellos alumnos que tengan dificultades.

Lo que se mantendrá es uno de los cambios que se introdujo de urgencia durante la pandemia. Se trata del Registro Institucional de Trayectorias Educativas (RITE), que al fin y al cabo es lo que determinará si una materia está “aprobada” o no en cada bimestre, el cual convivirá con el sistema de calificación numérica tradicional,

El RITE tiene tres escalas: