Provincia: se cayó sesión por la ley impositiva 2020

Por lo pronto, fue el propio gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof quien criticó con dureza a la oposición por no dar quórum para tratar la Ley Impositiva. Durante una conferencia de prensa brindada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en La Plata, el mandatario sostuvo que el bloque de Juntos por el Cambio tuvo "una actitud penosa e irresponsable".

En ese contexto, disparó contra la administración de la exgobernadora María Eugenia Vidal al señalar que "nueve días duró la actitud de ayudar al nuevo Gobierno".

"El Gobierno de Macri dejó la inflación más alta desde la hiper del 91, no es producto de nuestro Gobierno", lanzó al justificar el aumento impositivo en la Provincia. "Como hemos sido elegidos tenemos que tratar de solucionar los problemas que dejaron", bramó Kicillof. Respecto al Gobierno anterior, el propio Kicillof señaló que "dejaron una deuda impagable y un déficit enorme para atender cuestiones básicas como la infraestructura escolar" .

Como era de esperarse, desde Juntos por el Cambio salieron a aclarar que la decisión de no dar quórum en el Senado no significa una traba a la gobernabilidad, tal como lanzaron desde La Plata. En ese contexto, el intendente de Vicente López Jorge Macri aseguró que “buscamos una ley de consenso".

"Esta ley es un proyecto de mucho impacto, extenso, complejo, si es necesario darle tratamiento en extraordinarias con algo consensuado lo haremos, nuestros equipos técnicos están dispuestos a trabajar y les daremos las herramientas pero con un consenso. No es el problema de interlocución sino que no diremos que sí a un 75%, a algo que supere la inflación", afirmó Macri en conferencia de prensa en la Legislatura bonaerense de La Plata.

El jefe comunal precisó que "esto no es ganar o perder, la ley es para todos y un aumento por encima de la inflación es imposible. Ante el ajuste, defendemos a los contribuyentes". "Es una picardía cuando nos tratan de irresponsables. No es así. La ley no es para ellos, es para todos", expresó.

Por el momento, no hay fecha para continuar con el tratamiento de la ley que desde La Plata consideran clave para dar los primeros pasos de gestión en el territorio bonaerense. Lo seguro es que el propio Kicillof anticipó que la iniciativa será presentada en la Cámara de Diputados provincial.