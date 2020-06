Marcha atrás en la Legislatura para tratar el proyecto que regula las apps de delivery

La Comisión de Tránsito y Transporte analizó el expediente el viernes pasado y este miércoles fue incorporado por el oficialismo en el temario de la sesión como "tabla", es decir, los proyectos que no cuentan con un dictamen previamente a la discusión en el recinto.

Es por eso que el oficialismo requería de 40 votos de los 60 legisladores para habilitar el debate del tema y poder ser tratado este jueves en la sesión. No obstante, no alcanzaron la cifra puesto que suman 26 escaños propios, a los que podrían haberse adicionado once de las bancadas aliadas.

https://twitter.com/aforchieri/status/1273698240580521988 #JuevesDeSesión seguimos trabajando con modalidad mixta. Gracias a los trabajadores y trabajadoras de @LegisCABA por hacer esto posible. pic.twitter.com/rr5YWCDlda — Agustin Forchieri (@aforchieri) June 18, 2020

La iniciativa proponía una extensa normativa para ordenar esta modalidad de trabajo, que abarca al servicio de mensajería y el de reparto de sustancias alimenticias que se hicieron populares con el crecimiento plataformas tecnológicas como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.

La inicativa generó cuestionamientos desde la oposición y de los gremios que agrupan a los trabajadores del sector. Por su parte, el bloque de legisladores del Frente de Todos expresó su rechazo a la iniciativa de Vamos Juntos.

En la actualidad, existe una ley que regula la actividad de los deliverys, pero no contempla la modalidad bajo la cual trabajan esas operadoras digitales, mediante las cuales, los usuarios pueden realizar los pedidos a través del teléfono celular, contactar los locales de gastronomía o enviar correspondencia.

Para ello, el proyecto del oficialismo porteño, que lleva las firmas de la legisladora Cristina García de Aurteneche y el diputado Marcelo Guouman, proponía la creación de un Registro en el cual se deberán inscribir tanto las operadoras digitales como los repartidores y mensajeros.

La propuesta que deberá esperar para ser debatida en el recinto, planteaba que los prestadores del servicio deberán contar para su funcionamiento deberán con una habilitación, que tendrá vigencia de un año, y acreditar la inscripción ante la AFIP, la AGIP porteña; tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dar constancia de la contratación de los seguros que corresponden para la actividad.

Por su parte, los repartidores y mensajeros, los obligaba a no tener infracciones de tránsito y a aprobar cursos específicos de capacitación que necesariamente debían incluir nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que prestan.

También determinaba que empresas de las apps contraten los seguros para los trabajadores que están en las calles, entre ellos, el de Accidentes de Trabajo, de Vida Obligatorio, de Responsabilidad Civil y de Accidentes personales.