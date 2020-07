UCR porteña pide activar los proyectos para ayudar a las pymes

Bajo el lema “Ahora las Pymes”, el Comité Intendente Julio Saguier de la Comuna 2 generó un encuentro a través de la plataforma zoom donde legisladores, dueños de comercios y militantes debatieron sobre la situación del sector productivo del país y los proyectos presentados para salvar a las pequeñas y medianas empresas.

Juan Francisco Nosiglia fue el encargado de cerrar el encuentro y explicó los alcances de su proyecto en la Ciudad de Buenos Aires. “Producto de más de 100 días de cuarentena y de la abrupta caída de la actividad, solicitamos que el Gobierno Nacional gestione la condonación de deudas de luz, agua y gas desde el inicio de la cuarentena y exima a las pymes del pago total o parcial del pago hasta el fin de la cuarentena. Las pymes generan el 70% de los empleos registrados de nuestro país. Sostenerlas y evitar que caigan es una parte importantísima para recuperar la actividad económica en el mediano plazo”, dijo el legislador.

“Las pymes generan más de 1 millón de empleos sólo en la Ciudad. En el país ya se perdieron 335 mil desde que empezó la cuarentena. Se estima que llegaremos a 720 mil luego de la pandemia. Las pymes son clave para la recuperación económica”, añadió el dirigente radical.

“Nuestra propuesta es que el Estado haga todo el esfuerzo necesario para salvarlas porque hoy hay miles que no saben si cuando termine la cuarentena van a volver a abrir o si cierran definitivamente. Es una decisión que hay que tomar de manera urgente para que tengan un horizonte de crecimiento”, finalizó Nosiglia.

A su turno, Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque UCR de Diputado Nacionales, habló sobre sus proyectos para instalar a los Jardines Maternales como un sector fundamental del Sistema Educativo Argentino. “Se trata del sector más invisibilizado del sistema educativo. Sólo el 16% puso acceder al ATP. Nos preocupa porque afecta la igualdad en cuidados y el Congreso debe dar una respuesta. Los jardines maternales cumplen un rol fundamental en la planificación familiar y, principalmente, en la autonomía económica de las mujeres porque alivian las tareas de cuidado de niñas y niños que recaen mayormente sobre ellas. Tenemos que empezar a hacer de la emergencia una política reformista en la Argentina”, explicó Carrizo.

Por último, el diputado nacional de la UCR, Emiliano Yacobitti, aseguró que “en abril cerraron 21.500 pymes y siguen cerrando. Hay que trabajar para que no se sigan acumulando más deudas en el sector pymes. Me parece que la mejor forma de ayudar es no generar una mochila de piedras desde el Estado. Queremos un Estado lo más inteligente posible y nos parece adecuado legislar en ese sentido”.