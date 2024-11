Qué significado tiene el tema Y.M.C.A que bailó Javier Milei en Estados Unidos

Allí se vio a un Milei exultante: el máximo mandatario dio un discurso , se sacó fotos con Trump y Elon Musk y hasta se animó a bailar una emblemática canción. En detalle, el libertario se movió al ritmo de Y.M.C.A, de Village People , tema que también había bailado el candidato republicano y que tiene un particular significado para el colectivo LGTBIQ+.

Milei YMCA.mp4 El momento en que Milei bailó en la CPAC. @CarlosVZenteno

Sin embargo, la canción de Village People mas que un simple tema musical, es un símbolo de una comunidad. El himno, lanzado en 1978, se convirtió en un clásico atemporal que trasciende generaciones.

Las siglas del tema en realidad quieren decir Young Men's Christian Association (Asociación Cristiana de Jóvenes), una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el desarrollo integral de las personas a través de programas deportivos, educativos y sociales. Pero los miembros de los Village People fueron más allá que una simple referencia a esta institución.

La letra de Y.M.C.A busca transmitir un mensaje de inclusión, esperanza y comunidad. En sus versos, la canción invita a todos - sin importar su origen, situación económica o elección sexual - a unirse y encontrar un lugar donde sentirse bienvenidos y apoyados.

Así, a casi 50 años de su lanzamiento, Y.M.C.A se convirtió en un fenómeno cultural. La coreografía, simple pero pegadiza, la ha convertido en un himno de la comunidad LGBTQ+, un símbolo de lucha por los derechos civiles y un elemento básico en cualquier fiesta o evento.

Los miembros del Gobierno de Javier Milei - y sus referentes estadounidenses, como Musk - se han referido en reiteradas ocasiones en contra de lo que califican como la agenda "woke" que, en muchas instancias, se relaciona con los reclamos del colectivo LGTBQ+. Así, durante el encuentro con Trump, el presidente argentino bailó un tema que tiene un significado mucho más allá de su letra y baile pegadizo.

Javier Milei, ante inversores en EEUU: "Los argentinos queremos volar a la vanguardia de estos vientos de cambio"

Durante su aparición en el evento, el presidente argentino brindó un discurso este viernes ante la cumbre de inversores de la CPAC, que se lleva a cabo en Mar-A-Lago, Florida, en el que destacó que "los argentinos queremos volar a la vanguardia de estos vientos de cambio".

Milei y Trump.jpeg Tras idas y vueltas, el mandatario argentino y su hermana, Karina Milei, viajaron a Estados Unidos y posaron junto a Elon Musk y Donald Trump.

En su exposición, el mandatario comenzó agradeciendo a la organización del CPAC, a la cual destacó como ''imprescindible para congregar a quienes defendemos las ideas de la libertad''. Asimismo, aprovechó para volver a felicitar a Trump y su vicepresidente electo J. D. Vance: ''Una alegría enorme para mí saber que, en los Estados Unidos, primaron el sentido común y la razón por sobre el delirio comunista la agenda woke y la planificación centralizada. Digo que es una alegría porque - como argentino - conozco de primera mano las consecuencias del socialismo''.

''Hace aproximadamente 100 años, Argentina dio un giro de timón, que marcó el principio de una pendiente resbaladiza, cuyo desenlace – hoy - está a la vista de todo el mundo. Bajo el mandato del sentimentalismo y las buenas intenciones, los colectivistas lograron convertir en verdad indiscutible, la mal llamada justicia social, que afirma que: “donde hay una necesidad, nace un derecho'', explicó.

Luego, el argentino se comparó con Trump: ''Yo no soy político ni aspiro a hacerlo. Tal como el presidente Trump, tuve que meterme en este pantano putrefacto como acto de defensa propia y la gente me respaldó con su voto y lo sigue haciendo a diario, porque – finalmente – entendió, que no quiere volver a tener nada que ver con la política de la casta''.