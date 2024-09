Quién es Alberto Soria, el presunto autor del atentado contra la Sociedad Rural

nicolas pino.jpg Pino fue recibido por Javier Milei en la Casa Rosada luego del atentado.

Según detallaron desde el operativo, uno de los elementos clave para su identificación fue un análisis comparativo científico (antropo-spocométrico), que permitió cotejar tanto el rostro como la postura corporal del sospechoso con los registros obtenidos en las cámaras de seguridad. Este análisis arrojó un resultado positivo, lo que condujo a que Rafecas ordene a su detención.

Durante la investigación inicial también se pudo cotejar que Soria, de 40 años, tiene un antecedente penal de 2017 por "amenazas antisemitas anónimas". Esa causa judicial está en la Fiscalía Penal N° 5 de la Ciudad, a cargo de Miguel Kessler.

Así quedó la oficina luego del atentado

Tras lo sucedido, primero se difundió una foto tomada del lugar luego de la detonación, donde se puede observar el escritorio con varios objetos y materiales quemados, principalmente papeles y el tablero de una computadora. Luego, también se filtró un video que muestra el momento exacto en el que la caja detona y se prende fuego.

explosion sociedad rural Pino.mp4 Así fue el momento de la explosión en la oficina de la secretaria de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural.

El SAME debió intervenir de urgencia a la secretaria de Pino y, junto a otras tres personas, fue trasladada inmediatamente al Hospital Fernández. Las autoridades afirmaron que el paquete no estaba destinado para "generar daño" ya que el explosivo no tenía metralla.

Luego del atentado, Pino y su secretaria fueron citados a declarar por el Juez Rafecas. En este contexto, el dirigente agropecuario calificó lo sucedido como "un episodio de la Argentina del pasado" y confirmó que desde ahora tendrán custodia en la SRA.