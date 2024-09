Intento de atentado al presidente de la Sociedad Rural: así quedó la oficina en la que explotó el paquete enviado a Nicolás Pino

Diego Kravetz , el ministro de Seguridad porteño, declaró que "es un proceso delicado, interviene un juzgado federal y nosotros no debemos ni podemos interferir con opiniones". A su vez comentó cómo fue el suceso: " El paquete que iba dirigido a su presidente fue subido al primer piso, donde él tiene su oficina ".

ATENTADO SRA FOTO.jpg Tras el incidente se quemaron principalmente papeles y el tablero de la computadora.

El SAME intervino de urgencia a la mujer que sufrió heridas en la cara a causa del paquete explosivo, y fue trasladada inmediatamente a un centro de salud. Las autoridades afirmaron que no estaba destinado para "generar daño" ya que el explosivo del primer paquete no tenía metralla.