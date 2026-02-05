Frustran el robo del siglo: descubren un túnel clandestino para robar un banco en la Ciudad Vieja

Una banda internacional había alquilado un local para conectarse al sistema de alcantarillas y llegar a una entidad financiera. La maniobra fue desbaratada tras una llamada anónima y diez personas fueron detenidas.

La escena parecía salida de una película policial, pero ocurrió en pleno casco histórico de Montevideo. Agentes de la Policía uruguaya ingresaron al sistema de alcantarillado de la Ciudad Vieja y hallaron un túnel en construcción que una banda internacional utilizaba para intentar robar un banco ubicado en la zona financiera de la capital.

Según reconstruyó Infobae , el operativo permitió frustrar lo que el ministro del Interior, Carlos Negro, calificó como “el robo del siglo”, por el impacto que hubiera tenido en el sistema financiero del país.

La investigación determinó que los delincuentes habían alquilado a mediados del año pasado un local comercial desocupado en la Ciudad Vieja. Desde allí, excavaron un túnel que conectaba directamente con el sistema de alcantarillado, con el objetivo de acceder a una entidad bancaria cercana, informó el Ministerio del Interior.

En el barrio se concentra buena parte del circuito financiero de Montevideo, con varias sucursales bancarias en pocas cuadras, lo que explica la magnitud del plan.

Durante el procedimiento, un efectivo policial registró el avance por el interior del local mediante una cámara corporal. En las imágenes se observa cómo los agentes se deslizan por un hueco en el piso, atraviesan la oscuridad con linternas y avanzan por un pasaje estrecho hasta llegar a un espacio más amplio del túnel subterráneo.

El origen de la investigación

El caso se inició el 11 de septiembre, a partir de una llamada anónima que alertó sobre una presunta boca de venta de drogas en Neptunia, a unos 34 kilómetros de la Ciudad Vieja. A partir de esa información, la Policía comenzó una serie de averiguaciones que derivaron en la identificación de varias personas, tanto uruguayas como extranjeras.

De acuerdo con la información oficial, ese seguimiento condujo hasta el local en el casco histórico donde se estaba excavando el túnel con dirección a una entidad financiera. Los datos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, que ordenó allanamientos y detenciones.

Allanamientos, detenciones e incautaciones

La Policía realizó cinco allanamientos simultáneos en la Ciudad Vieja y en El Pinar, en el departamento de Canelones. En el primer operativo fueron detenidas diez personas, lo que permitió frustrar el intento de robo.

Durante los procedimientos se incautaron dos vehículos, herramientas de obra como palas y picos, ropa utilizada para trabajos de construcción, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo: 30.000 pesos uruguayos, USD 800 y 37.000 reales, entre otros elementos vinculados a la planificación del delito.

Quiénes integraban la banda

En conferencia de prensa, el director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, detalló que entre los imputados hay ocho hombres y tres mujeres. Siete son ciudadanos paraguayos y brasileños, mientras que el resto son uruguayos.

El ministro Carlos Negro sostuvo que la concreción del robo “hubiera ocasionado un duro golpe al sistema financiero del país y, en definitiva, a la economía nacional”. Además, destacó el trabajo policial y señaló que se trataba de “un grupo organizado para cometer varios delitos”, entre ellos tentativa de hurto, asociación para delinquir y tráfico de estupefacientes.