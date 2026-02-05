Interna en La Libertad Avanza: escala la pelea entre Sebastián Pareja y los tuiteros libertarios + Seguir en









Tras los insultos en La Derecha Fest, el operador bonaerense endureció el mensaje hacia los tuiteros del espacio y advirtió que quienes expongan diferencias en público quedarán afuera del partido. La respuesta de TraductorTeAma reavivó la disputa entre la conducción partidaria y la militancia digital.

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem.

La interna de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. Tras los insultos que recibió en el cierre de La Derecha Fest en Mar del Plata, el presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja, lanzó una advertencia sin rodeos a los tuiteros libertarios: quien exponga diferencias en público, queda afuera del espacio. La respuesta no tardó en llegar y fue explosiva.

Pareja buscó cerrar filas luego del episodio ocurrido en el evento de “batalla cultural”, donde fue silbado mientras daba su discurso final. La protesta fue rápidamente adjudicada a sectores vinculados a Daniel “Gordo Dan” Parisini y al titular de la bancada en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, y reivindicada en redes por Esteban Glavinich, conocido como TraductorTeAma, una de las voces más estridentes del ecosistema libertario digital.

“Nosotros funcionamos como un partido político. El que tiene diferencias, que levante el teléfono. Pero el que las ventila, está afuera”, afirmó Pareja, al tiempo que minimizó el episodio al asegurar que se trató de “una minoría” y que Glavinich “no forma parte de La Libertad Avanza”.

En ese marco, el dirigente también se refirió a la interna del espacio y a la necesidad de “ordenar” a la tropa libertaria. “Nuestro eventual desorden es el que le va a permitir al adversario retener la provincia o que la gane otra fuerza política”, explicó. Y añadió: “Tenemos que ser muy prolijos. Hoy representamos al gobierno nacional, al Presidente, y venimos a ordenar y poner en claro los lineamientos”.}

Cruce con tuiteros en la interna bonaerense El mensaje, lejos de apaciguar las aguas, encendió una nueva mecha. Desde X, TraductorTeAma respondió con un larguísimo posteo cargado de descalificaciones personales, acusaciones de oportunismo político y reproches por el pasado de Pareja en gestiones kirchneristas y macristas. “¿Cómo puede ser que estando ‘afuera del espacio’ haya hecho mucho más que vos?”, lanzó, y se adjudicó una militancia libertaria “ad honorem” previa incluso a la irrupción electoral de Javier Milei.

Es justamente, lo que viene haciendo.

Y por eso mismo tira piñas de… pic.twitter.com/OJUq9Frrqe — Traductor (@TraductorTeAma) February 5, 2026 El tuitero también cuestionó la autoridad política de Pareja, lo acusó de carecer de ideología y sostuvo que representa “todo lo que el partido no quiere”, en un mensaje que volvió a exponer la grieta entre la conducción formal del espacio y los activistas digitales que se asumen como guardianes de la pureza libertaria. Mientras el cruce subía de tono en redes, Pareja eligió no confrontar directamente y avanzó con su agenda territorial. Desde La Plata, donde inició una recorrida por los 135 distritos bonaerenses, buscó ayer mostrarse como garante del orden interno y descartó que el presidente Javier Milei deba intervenir en la disputa. En paralelo, el titular de LLA en la provincia dejó definiciones políticas de peso: descartó cualquier acuerdo legislativo con el peronismo, se mostró confiado en un piso electoral del 35% de cara a 2027 y negó estar lanzado como precandidato a gobernador. También envió una señal de distensión hacia el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien definió como un dirigente con el que mantiene “una buena convivencia”, y sugirió que la futura candidatura a la sucesión de Axel Kicillof se definirá por consenso. La tensión, sin embargo, quedó expuesta. Entre advertencias partidarias y acusaciones cruzadas en redes, La Libertad Avanza enfrenta el desafío de ordenar su tropa bonaerense sin romper el delicado equilibrio entre estructura política y militancia digital. Por ahora, nadie parece dispuesto a bajar el tono.