Cómo es y cuánto cuesta la ropa que usa Luis Caputo, tras las críticas a empresarios de la industria textil

En medio del debate por la apertura de importaciones y el impacto en el sector textil, el funcionario reveló que marca utiliza. Anteriormente, había asegurado nunca compró ropa en el país por sus elevados precios.

¿Qué tanto más barata es la ropa que viste el ministro Caputo, en comparación con la oferta local?

El debate entre el Gobierno y el sector textil sumó un nuevo capítulo luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, revelará cuál es la marca de ropa importada que compra habitualmente: Massimo Dutti . Según el funcionario, la marca es "relativamente buena y barata" , lo que abrió un nuevo debate en torno a la comparación de precios con el mercado local.

Según un relevamiento de la agencia Noticias Argentinas, un ambo de Massimo Dutti importados tiene un costo estimado de $1.000.000. La marca de ropa pertenece al mismo grupo que Zara - Inditex -, lo que permite hacer una comparativa aproximada sobre los valores para este caso.

Massimo Dutti pertenece al gigante textil Inditex , el mismo dueño de Zara . Sin embargo, la marca que viste al ministro no tiene presencia oficial en el país, aunque su "pariente" directo sí opera en los shoppings locales y sirve como un punto de referencia en la discusión.

El saco y pantalón de Dutti importados tiene un costo estimado de $1.000.000. En detalle, el saco oscila entre 420 y 690 euros y los pantalones llegan hasta los 220 euros.

En este sentido, el relevamiento de NA muestra que adquirir un conjunto formal en Zara - la opción local del fabricante - tiene costos menores.

En detalle, en un traje 100% Lana, la parte superior cuesta aproximadamente $419.990, mientras que el pantalón se ubica en $205.990, lo que totaliza un $625.980.

Otra opción es un traje Slim Fit. Allí, las opciones más económicas se ubican alrededor de los $300.000 y los pantalones a $149.990, lo que cierra una compra total de alrededor de $450.000.

Los dichos de Luis Caputo que generaron el debate

La industria textil enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años. Con niveles históricos de capacidad ociosa, una retracción del empleo registrado y un crecimiento persistente de las importaciones que desplazan a la producción nacional, el sector aparece como un ejemplo de deterioro estructural, de acuerdo con un relevamiento de la Fundación Pro Tejer. En paralelo, el pedido empresarial para reducir la presión impositiva y recuperar competitividad volvió a escena tras las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que reactivaron la discusión.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó el esquema de protección que caracterizó a la actividad durante décadas y admitió que nunca compró indumentaria en el país por sus altos valores.

“El sector textil es un caso emblemático de una actividad que fue protegida durante muchísimos años. Siempre se argumenta que hay 50.000 familias que viven de esto, pero al mismo tiempo hay 47 millones de argentinos que terminaron pagando la ropa y el calzado hasta diez veces más caros que en el resto del mundo para sostener ese esquema. Eso perjudica especialmente a los que menos tienen”, sostuvo.

Caputo también puso el foco en quiénes capturaron los beneficios de ese modelo. “Las 50.000 personas que trabajan en el sector no son millonarias. Quienes realmente se beneficiaron fueron los dueños, a quienes conozco desde hace muchos años, y a los que les fue muy bien gracias a que los argentinos subsidiamos ropa hasta diez veces más cara. Lo que no se paga de más en indumentaria queda disponible para gastar en otras cosas, y esos recursos se terminan destinando a otras industrias. No todos van a reaccionar igual: habrá que competir por diseño”, afirmó.