Quién es Marcelo Grandio, el conductor de la TV Pública que figura en el vuelo privado a Punta del Este de Adorni

Su programa "Giros, en línea recta" quedó fuera de la grilla del canal después del vencimiento del contrato y la señal resolvió no darle continuidad.

Marcelo Grandio quedó en el centro de la escena tras aparecer en la lista de pasajeros de un vuelo privado utilizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , para viajar a Punta del Este durante el feriado largo por Carnaval. El caso generó polémica por las dudas en torno a quién pagó el traslado y por la cercanía entre ambos.

El periodista deportivo afirmó, en dialogo con C5N: “Lo pagó Manu” , y aseguró que funcionario "compró cuatro boletos" por el valor de 3600 dólares . Pero las versiones cruzadas y la investigación en curso mantuvieron el tema en agenda.

Además, la TV Pública decidió no renovar su contrato y el conductor dejó de formar parte de la programación del canal estatal después del vencimiento de su vínculo a fines de 2025. A continuación, conocé los detalles.

La situación de Marcelo Grandio en la TV Pública ya venía en revisión desde antes de que estallara la polémica. Su programa de "Giros, en línea recta" , que se emitía desde septiembre de 2024 bajo un esquema de coproducción, dejó de estar en la grilla después del vencimiento de su contrato el 31 de diciembre de 2025 .

El ciclo que conducía, de entrevistas con impronta política y mediática, había tenido como uno de sus primeros invitados al propio Adorni.

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De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión de no renovar ese vínculo se habría tomado durante el verano, en una evaluación interna de contenidos. Sin embargo, en los pasillos de la compañía y también dentro del Gobierno admiten que el reciente escándalo complicó aún más cualquier posibilidad de continuidad.

Actualmente, solo permanece vigente un contrato comercial con la productora familiar Imhouse, que creó junto al empresario Horacio Silva pero que ahora está al mando a su hijo, Juan Grandio. La firma genera contenidos para el streaming del canal estatal.

GIROS

Aunque su entorno todavía conserva una ventana dentro del ecosistema digital del canal, ahí también ya se perciben cambios. Marcelo participaba en "Gritalo Mundial!", junto a Renzo Pantich e Ignacio Lacal; pero, en las últimas emisiones, ya no se mostró al frente de la apuesta e, incluso, cambió la gráfica del programa, sin el conductor en la fotografía.

"Trabajo en la TV Pública, desde cuando Manuel era vocero, con Giros. Yo estaba en Metro, estuve en varios canales... Me llamó Eduardo González [exinterventor de la señal] para proponerme hacer un programa de entrevistas con el sistema de la coproducción. Yo supuestamente tenía que conseguir sponsors; no tuve mucha suerte, no hay mucha empresas que quieran poner en la TV Pública. Trabajé casi gratis. También estoy con el streaming, es de la productora que me subcontrata, que es con la que hago las cosas en Uruguay también", detalló Grandio en una entrevista con LN+.

MARCELO GRANDIO

La carrera de Marcelo Grandio

Marcelo Grandio construyó su trayectoria principalmente en el periodismo deportivo, un ámbito en el que se movió durante años antes de dar el salto a espacios más vinculados a la política y la actualidad general.

En sus primeros años, trabajó como cronista y relator, pasando por distintas emisoras donde fue ganando experiencia en coberturas futbolísticas. Su paso por medios como "Fox Sports" y "Radio Rivadavia" le permitió consolidarse dentro del ambiente.

Con el tiempo, amplió su actividad hacia la producción audiovisual y los negocios vinculados al deporte. Es uno de los impulsores de una firma que desarrolla contenidos tanto para televisión como para plataformas digitales, y también tuvo participación en proyectos relacionados con la representación de futbolistas a través de estructuras empresariales con base en Uruguay.

Grandio está en pareja con Mónica Nofal, hermana de Daniel Alejandro Nofal y Esteban Antonio Nofal, miembros del directorio de Torneos y Competencias, una de las compañías más influyentes en la comercialización de derechos del fútbol argentino.

En paralelo, fue construyendo una relación cercana con Manuel Adorni, con quien compartió espacios en medios antes de que este último desembarcara en la política.

Esa amistad se mantuvo en el tiempo y fue expuesta públicamente en redes sociales, donde Grandio expresó en varias ocasiones su apoyo al actual funcionario y al proyecto político oficialista.