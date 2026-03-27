Los 10 SUV más baratos en dólares en la Argentina + Seguir en









Con precios que arrancan por debajo de los u$s20.000 y una fuerte presencia de modelos del segmento chico, el ranking de los vehículos más económicos muestra cómo se reconfigura la oferta 0km frente a la inflación y el tipo de cambio.

El JAC S2 se posiciona como el SUV más económico

El ranking de los SUV más accesibles del mercado argentino muestra una fuerte presencia de modelos chicos (segmento B) y varias opciones de origen regional y chino. Con precios convertidos a dólar oficial, el piso arranca por debajo de los u$s20.000 y se estira hasta la franja de u$s30.000.

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Ranking actualizado de los SUV más baratoa (valores aproximados en u$s) JAC S2 – u$s19.900 Citroën Basalt – ~u$s23.000 Nissan Kicks Play – ~u$s25.000 Volkswagen Tera – ~u$s26.500 Fiat Pulse – ~u$s26.500 Citroën C3 Aircross – ~u$s26.600 Renault Kardian – ~u$s27.000 Chevrolet Tracker – ~u$s28.500 Toyota Yaris Cross – ~u$s30.000 Honda WR-V – ~u$s30.500 Estos valores surgen de precios de lista en pesos convertidos al tipo de cambio oficial vigente en marzo 2026.

Claves del ranking El JAC S2 se mantiene como el SUV más barato del país y el único claramente por debajo de los u$s20.000 .

se mantiene como el SUV más barato del país y el único claramente por debajo de los . Modelos como Basalt, Pulse y Kardian dominan el segmento de entrada con buena relación precio/equipamiento.

dominan el segmento de entrada con buena relación precio/equipamiento. A partir de los u$s28.000 , aparecen opciones más completas y con mayor tecnología, como Tracker o Yaris Cross .

, aparecen opciones más completas y con mayor tecnología, como o . La mayoría pertenece al segmento SUV chico (B), pensado para uso urbano. KARDIAN Modelos como Basalt, Pulse y Kardian dominan el segmento de entrada con buena relación precio/equipamiento. Qué explica estos precios Fuerte competencia entre marcas (especialmente con llegada de modelos chinos)

Ajustes constantes por inflación y tipo de cambio

Estrategias comerciales con versiones base más accesibles Qué se obtiene por este precio En esta franja, los SUV ofrecen:

Motores nafteros chicos (1.0 a 1.6)

Equipamiento básico a medio

Pantallas multimedia y conectividad

Buen consumo para uso urbano El mercado argentino muestra una barrera clara: el ingreso al mundo SUV hoy arranca en torno a los u$s20.000, pero la mayoría de las opciones competitivas se concentra entre u$s24.000 y u$s30.000.

En ese rango, la decisión pasa por equipamiento, origen y confiabilidad, más que por grandes diferencias de precio.