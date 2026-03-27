El ranking de los SUV más accesibles del mercado argentino muestra una fuerte presencia de modelos chicos (segmento B) y varias opciones de origen regional y chino. Con precios convertidos a dólar oficial, el piso arranca por debajo de los u$s20.000 y se estira hasta la franja de u$s30.000.
Los 10 SUV más baratos en dólares en la Argentina
Con precios que arrancan por debajo de los u$s20.000 y una fuerte presencia de modelos del segmento chico, el ranking de los vehículos más económicos muestra cómo se reconfigura la oferta 0km frente a la inflación y el tipo de cambio.
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Los SUV más accesibles de la Argentina: ranking actualizado con precios de marzo
Ranking actualizado de los SUV más baratoa (valores aproximados en u$s)
- JAC S2 – u$s19.900
- Citroën Basalt – ~u$s23.000
- Nissan Kicks Play – ~u$s25.000
- Volkswagen Tera – ~u$s26.500
- Fiat Pulse – ~u$s26.500
- Citroën C3 Aircross – ~u$s26.600
- Renault Kardian – ~u$s27.000
- Chevrolet Tracker – ~u$s28.500
- Toyota Yaris Cross – ~u$s30.000
- Honda WR-V – ~u$s30.500
Estos valores surgen de precios de lista en pesos convertidos al tipo de cambio oficial vigente en marzo 2026.
Claves del ranking
- El JAC S2 se mantiene como el SUV más barato del país y el único claramente por debajo de los u$s20.000.
- Modelos como Basalt, Pulse y Kardian dominan el segmento de entrada con buena relación precio/equipamiento.
- A partir de los u$s28.000, aparecen opciones más completas y con mayor tecnología, como Tracker o Yaris Cross.
- La mayoría pertenece al segmento SUV chico (B), pensado para uso urbano.
Qué explica estos precios
- Fuerte competencia entre marcas (especialmente con llegada de modelos chinos)
- Ajustes constantes por inflación y tipo de cambio
- Estrategias comerciales con versiones base más accesibles
Qué se obtiene por este precio
En esta franja, los SUV ofrecen:
- Motores nafteros chicos (1.0 a 1.6)
- Equipamiento básico a medio
- Pantallas multimedia y conectividad
- Buen consumo para uso urbano
El mercado argentino muestra una barrera clara: el ingreso al mundo SUV hoy arranca en torno a los u$s20.000, pero la mayoría de las opciones competitivas se concentra entre u$s24.000 y u$s30.000.
En ese rango, la decisión pasa por equipamiento, origen y confiabilidad, más que por grandes diferencias de precio.
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