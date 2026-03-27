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27 de marzo 2026 - 10:25

Los 10 SUV más baratos en dólares en la Argentina

Con precios que arrancan por debajo de los u$s20.000 y una fuerte presencia de modelos del segmento chico, el ranking de los vehículos más económicos muestra cómo se reconfigura la oferta 0km frente a la inflación y el tipo de cambio.

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El JAC S2 se posiciona como el SUV más económico 

El ranking de los SUV más accesibles del mercado argentino muestra una fuerte presencia de modelos chicos (segmento B) y varias opciones de origen regional y chino. Con precios convertidos a dólar oficial, el piso arranca por debajo de los u$s20.000 y se estira hasta la franja de u$s30.000.

Ranking actualizado de los SUV más baratoa (valores aproximados en u$s)

  1. JAC S2 – u$s19.900
  2. Citroën Basalt – ~u$s23.000
  3. Nissan Kicks Play – ~u$s25.000
  4. Volkswagen Tera – ~u$s26.500
  5. Fiat Pulse – ~u$s26.500
  6. Citroën C3 Aircross – ~u$s26.600
  7. Renault Kardian – ~u$s27.000
  8. Chevrolet Tracker – ~u$s28.500
  9. Toyota Yaris Cross – ~u$s30.000
  10. Honda WR-V – ~u$s30.500

Estos valores surgen de precios de lista en pesos convertidos al tipo de cambio oficial vigente en marzo 2026.

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Claves del ranking

  • El JAC S2 se mantiene como el SUV más barato del país y el único claramente por debajo de los u$s20.000.
  • Modelos como Basalt, Pulse y Kardian dominan el segmento de entrada con buena relación precio/equipamiento.
  • A partir de los u$s28.000, aparecen opciones más completas y con mayor tecnología, como Tracker o Yaris Cross.
  • La mayoría pertenece al segmento SUV chico (B), pensado para uso urbano.
KARDIAN
Modelos como Basalt, Pulse y Kardian dominan el segmento de entrada con buena relaci&oacute;n precio/equipamiento.

Modelos como Basalt, Pulse y Kardian dominan el segmento de entrada con buena relación precio/equipamiento.

Qué explica estos precios

  • Fuerte competencia entre marcas (especialmente con llegada de modelos chinos)
  • Ajustes constantes por inflación y tipo de cambio
  • Estrategias comerciales con versiones base más accesibles

Qué se obtiene por este precio

En esta franja, los SUV ofrecen:

  • Motores nafteros chicos (1.0 a 1.6)
  • Equipamiento básico a medio
  • Pantallas multimedia y conectividad
  • Buen consumo para uso urbano

El mercado argentino muestra una barrera clara: el ingreso al mundo SUV hoy arranca en torno a los u$s20.000, pero la mayoría de las opciones competitivas se concentra entre u$s24.000 y u$s30.000.

En ese rango, la decisión pasa por equipamiento, origen y confiabilidad, más que por grandes diferencias de precio.

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