"El estudio también llega a la conclusión de que los jóvenes quieren ser protagonistas de las políticas públicas. Esperan ser involucrados en un diálogo cercano y sincero con los líderes".

Elecciones 2023: cómo está orientado el voto joven

El relevamiento de la Universidad Austral divide a los jóvenes en cuatro sectores: un 14,8% no expresó una postura clara, un 3,2% respaldó políticas de izquierda, un 60% optó por políticas de derecha y un 22% se identificó con una ideología de centro.

En este marco, "los jóvenes que se inclinaron hacia la derecha apoyan la noción de 'que se vayan todos' o 'cambiemos todo'", en medio de una alta desconfianza del gobierno y el sistema político en su totalidad.

unnamed (1).png

Sin embargo, los votantes con menos años no ven la salida del país como una solución: si bien el sentimiento que prima es la desesperanza, emigrar no aparece como la única respuesta elegida y los jóvenes "no quieren irse del país". Aquellos que mencionan la posibilidad de emigrar también manifiestan la intención de volver. "Los jóvenes entrevistados, aun pudiendo, no quieren irse del país. Quieren vivir en una Argentina estable y predecible", señala la investigación.

Además, el rango etario más joven esperan que el próximo gobierno se caracterice por tener un proyecto de crecimiento sostenible con la prioridad puesta en economía, mientras que el dólar se presenta como una cuestión secundaria y se relaciona con la generación de empleos de calidad.