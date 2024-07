Reapareció Alberto Fernández: críticas a Milei, preocupación por la economía y mensaje al peronismo

El expresidente justificó su ausencia en el acto de Tucumán porque hay un "Presidente que dice que es un topo que está para destruir el Estado. Cuando uno dice que va a destruir el Estado lo que tiene que saber es que va a destruir la Constitución Nacional , que es el pacto social que da vida al Estado argentino. No hay otra manera de destruir el Estado".

En otro sentido, se lamentó por los índices económicos. "La desocupación no para de crecer y en no mucho tiempo más va a estar en dos dígitos", señaló y precisó que se "han cerrado 5000 PyMEs, 14% es la depresión de la industria y 5% la caída del PBI". Asimismo, analizó que "cuando el dólar aumenta en Argentina, ¿qué pasa con los precios? Suben. El presidente decía que no es así y ahora lo está viviendo".