Reapareció Mauricio Macri y celebró la ley de Boleta Única de Papel

"Boleta única, no está más viejo que yo pero casi" , comienza diciendo el exmandatario en un video que compartió en sus redes sociales.

El oficialismo, junto a sus aliados, logró aprobar el modelo de boleta que se utiliza actualmente en la provincia de Mendoza. El único desacuerdo que existía entres los bloques que adhieren a la reforma electoral era la posibilidad del voto de lista completa en un único casillero, iniciativa que sería retomada en el futuro por la UCR. Gobernadores de provincias cercanas a Casa Rosada y referenciadas con la bancada legislativa de Innovación Federal presionaron para que esta modalidad -que no los beneficia, dado que representan a partidos provinciales y no llevan el arrastre del candidato presidencial- no avance en el recinto y lograron aplicar su voluntad.

El Gobierno celebró la aprobación de la Boleta Única de Papel en el Congreso y aseguró que con esta ley se "saldó una deuda del sistema democrático para con el pueblo argentino" y remarcó que "habrá un sistema de votación a la altura de las circunstancias".

La iniciativa fue aprobada esta tarde en Diputados con 143 votos favorables y 87 en contra (principalmente de Unión por la Patria) y 5 abstenciones.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno destacó que "la Boleta Única de Papel pone fin a un sistema de votación que imperó en la Argentina decadente de los últimos 100 años, que beneficiaba a la casta política y que facilitaba todo tipo de flagelos cuando los ciudadanos eran llamados a las urnas para realizar el sagrado acto de sufragar".

En ese sentido, además señalaron que esta nueva forma de votación, que empezará a implementarse en las elecciones legislativas 2025, será "el sistema que los argentinos utilizarán para elegir a sus representantes en la nueva Argentina por los próximos 100 años".

"La trampa y el fraude electoral no dominarán el proceso político", enfatizó el Poder Ejecutivo.