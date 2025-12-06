Salarios y reforma laboral: qué cambios considera el proyecto

El proyecto de la Reforma laboral considera una serie de sustituciones a la actual Ley 20.744. Entre ellas, consideraciones relativas a los beneficios sociales, las formas de pago y los componentes remunerativos.

En la previa de las sesiones extraordinarias, se conoció un borrador sobre el proyecto de ley de Reforma Laboral que el Gobierno planteará en el Congreso . En ese sentido, los posibles cambios que pueden afrontar los salarios quedaron bajo la lupa ante la cercanía del debate legislativo. A continuación, se detallan las consideraciones más relevantes.

En el primer caso, el artículo 31 exige sustituir " el artículo 103 bis de la Ley N° 20.744 " por una nueva versión con las siguientes modificaciones:

Quedan denominados los beneficios sociales como " prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social , no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que el empleador voluntariamente otorga al trabajador".

empleo industria reforma laboral trabajo actividad El salario podría fijarse "por tiempo o por rendimiento del trabajo, y en este último caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva". Depositphotos

A su vez, aclara que "en ningún caso corresponderá el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social, ni la aplicación de contribuciones patronales o aportes del trabajador sobre los conceptos comprendidos en la presente disposición".

Las prestaciones de este estilo serían las siguientes:

Servicios de comedor y alimentación del trabajador durante la jornada laboral.

durante la jornada laboral. Reintegros de gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos del trabajador y su grupo familiar , asumidos por el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos. Esto incluye a los planes médicos integrales o el pago de sus cuotas.

, asumidos por el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos. Esto incluye a los planes médicos integrales o el pago de sus cuotas. Provisión de ropa de trabajo y todo elemento de indumentaria o equipamiento necesario para las tareas.

y todo elemento de indumentaria o equipamiento necesario para las tareas. Reintegros documentados de gastos de guardería y/o sala maternal para trabajadores con hijos de hasta seis (6) años cuando la empresa no cuente con esas instalaciones.

de guardería y/o sala maternal para trabajadores con hijos de hasta seis (6) años cuando la empresa no cuente con esas instalaciones. Provisión de útiles escolares y guardapolvos para el inicio del período lectivo de los hijos del trabajador.

para el inicio del período lectivo de los hijos del trabajador. Otorgamiento o pago documentado, contra recibo, de programas, cursos o seminarios de capacitación o especialización.

contra recibo, de programas, cursos o seminarios de capacitación o especialización. Pago de gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador, debidamente documentado mediante comprobantes.

Por otro lado, en el artículo 32, se sugiere sustituir el artículo 104 de la Ley N° 20.744, sobre las formas de determinar la remuneración. En este caso, el salario podría fijarse "por tiempo o por rendimiento del trabajo, y en este último caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva".

A su vez, en el caso del rubro gastronómico, aclara que "en ningún caso" las propinas se considerarán una remuneración aun cuando en algunas actividades "sean habituales".

Incorporaciones y formas de pago

El artículo 33 considera sumar a la actual Ley el apartado de "Otros componentes remunerativos" (como art. 104 bis). El mismo detalla que -bajo negociación colectiva, individual, de la empresa o decisión unilateral del empleador- el salario podrá contar por encima de sí "otros componentes retributivos dinámicos adicionales".



Estos pueden ser "transitorios o definitivos, fijos o variables", teniendo en cuenta "el mérito del trabajador como aspectos de la organización". A su vez, la frecuencia de esta su incorporación, modificación y conservación será determinada por las partes o el empleador.

En cuanto a formas de pago, el artículo 34 sustituye al 105 de la actual ley al afirmar que el salario podrá ser en "moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos".

Por último, el artículo 35 -que sustituye al 124 de la Ley- declara que las remuneraciones en dinero deberán pagarse únicamente mediante la acreditación en cuenta bancaria a nombre del trabajador.



También será opciones válidas las instituciones de ahorro oficial, los Proveedores de Servicios de Pago habilitados por el BCRA para tal actividad u otras entidades "que la autoridad de aplicación autorice y considere apta".