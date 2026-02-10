La mesa política se reunió en la antesala de la sesión por la reforma laboral + Seguir en









El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el encuentro, en la previa de la sesión en el Senado.

Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este martes en Casa Rosada una reunión de la mesa política de cara a la sesión por la reforma laboral, que tendrá lugar este martes en el Senado.

Se reunieron, en su despacho, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La discusión se centró en las negociaciones con bloques aliados, que vienen mostrando reticencias específicas, sobre todo por el tratamiento del Impuesto a las Ganancias dentro de la ley. Por estas horas el Gobierno está evaluando ceder en ese punto para asegurarse los apoyos necesarios en la Cámara alta.

Después del encuentro, que se extendió más de lo esperado, los funcionarios se retiraron sin hacer declaraciones públicas. En paralelo, la agenda de este martes contempla una reunión de Labor Parlamentaria a cargo de Bullrich, en la que se acordarán los detalles de la sesión convocada para mañana.