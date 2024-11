Reformas previsional y tributaria: dos de los objetivos del gobierno de Javier Milei para 2025

La política de déficit cero (o mejor dicho superávit) seguirá siendo el pilar fundamental de la gestión gubernamental. Por esta razón, Milei no está dispuesto a ceder en incrementar partidas, como reclaman algunos mandatarios provinciales. También continuarán la reducción de personal en las reparticiones estatales. Por un lado, no se renovarán contratos que venzan, así como se pasará a retiro al personal en edad jubilatoria. Otro mecanismo para reducir personal se dará a partir de la eliminación de áreas cuyas funciones ya no se requieran.