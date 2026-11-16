A los 41 años, el astro de Philadelphia 76ers continúa ampliando su colección de récords. Alcanzó las 12.092 asistencias en su carrera, desplazó a Jason Kidd del podio histórico y quedó a 461 pases de superar a Chris Paul. Además, conserva el liderazgo en puntos y partidos disputados.

A los 41 años LeBorn James sigue batiendo récords. El alero superó a Jason Kidd y se convirtió en el tercer máximo asistidor de todos los tiempos de la NBA, con 12.092 pases de canasta.

LeBron James sigue escribiendo capítulos en la historia de la NBA. A los 41 años, cuando su trayectoria ya acumula 24 temporadas en la máxima liga del básquetbol estadounidense, el alero volvió a romper una marca histórica: superó a Jason Kidd y se convirtió en el tercer máximo asistidor de todos los tiempos, con 12.092 pases de canasta.

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El récord llegó durante la victoria de Philadelphia 76ers por 131-124 frente a Indiana Pacers. James terminó el encuentro con 15 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, y alcanzó la cifra que le permitió superar por una asistencia a Kidd, quien había finalizado su carrera con 12.091.

La jugada que selló el nuevo registro se produjo cuando restaba 1 minuto y 19 segundos para el cierre del último cuarto. LeBron encontró a VJ Edgecombe, quien convirtió una bandeja y transformó el pase en una nueva marca para el jugador que ya es el máximo anotador histórico de la competencia.

El dato adquiere una dimensión especial por el perfil de James. Aunque llegó a la NBA como un anotador dominante, con el paso de los años desarrolló una capacidad de conducción y generación de juego que lo llevó a competir con los mejores bases de la historia. Ahora es el único alero ubicado entre los tres primeros de la clasificación histórica de asistencias.

Con el ascenso al tercer puesto, LeBron tiene otro desafío estadístico por delante. El segundo lugar pertenece a Chris Paul, quien acumuló 12.552 asistencias durante su carrera. La diferencia es de 461 pases, una distancia que James podría intentar descontar durante la presente temporada.

LeBron James continúa ampliando su legado en el básquetbol y sumó una nueva marca a su vitrina personal. Transcurriendo su vigésima cuarta campaña en la NBA, el alero estadounidense logró escalar hasta el tercer puesto en la tabla de máximos asistidores de todos los tiempos durante la victoria de los Philadelphia 76ers por 131 a 124 frente a los Indiana Pacers. X

En la cima permanece John Stockton, histórico conductor de Utah Jazz, con 15.806 asistencias. Su registro todavía representa una ventaja considerable, aunque la vigencia de James vuelve a poner en discusión marcas que parecían reservadas para especialistas de otra época.

La clasificación histórica quedó encabezada por Stockton, seguido por Paul y James. Jason Kidd descendió al cuarto lugar, después de haber permanecido durante años entre los máximos referentes de la estadística.

El nuevo registro se suma a una trayectoria estadística prácticamente sin precedentes. LeBron es el máximo anotador histórico de la NBA, con 43.606 puntos, y también ocupa el primer lugar en partidos disputados, minutos jugados, tiros de campo convertidos e intentados.

Además, comparte el récord de temporadas disputadas, con 24 campañas en la liga, una longevidad que constituye uno de los principales argumentos de su dimensión histórica.

Otro de sus hitos más extraordinarios es ser el único basquetbolista que consiguió superar simultáneamente las barreras de los 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. Esa combinación refleja su capacidad para influir en prácticamente todas las facetas del juego.

Su dominio también se extiende a los playoffs. James es el máximo anotador y líder histórico en robos de la postemporada, ocupa el segundo puesto en asistencias y se encuentra entre los cuatro mejores en rebotes.

A los 41 años, LeBron continúa ampliando su legado en una competencia cada vez más exigente. Su siguiente desafío será acercarse a Chris Paul, mientras Stockton permanece como la gran referencia de una estadística que, históricamente, estuvo dominada por los bases.