Condenaron e inhabilitaron al policía federal que gaseó a una nena de 10 años frente al Congreso

El juez Daniel Rafecas condenó a Cristian Miguel Rivaldi por haber rociado con gas pimienta a Fabrizia y a su madre durante una manifestación en defensa de los jubilados, en septiembre de 2024. La pena de un año y tres meses de prisión es de cumplimiento en suspenso e incluye una inhabilitación especial por el doble de tiempo. El magistrado lo encontró responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves.

El juez Daniel Rafecas condenó a Cristian Miguel Rivaldi por haber rociado con gas pimienta a Fabrizia y a su madre durante una manifestación en defensa de los jubilados, en septiembre de 2024.

El policía federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado este miércoles por haber gaseado a una nena de 10 años y a su madre durante una protesta frente al Congreso. El juez federal Daniel Rafecas le impuso un año y tres meses de prisión en suspenso, costas e inhabilitación especial por el doble de tiempo, al considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves. En la resolución, el juez Rafecas estableció además que Rivaldi deberá fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal .

El caso, conocido como el de Fabrizia , ocurrió el 11 de septiembre de 2024 , durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados en las inmediaciones del Congreso. Según la acusación, el efectivo utilizó el aerosol disuasivo que tenía asignado y roció con gas pimienta a la niña y a su madre, Carla Pegoraro , cuando ambas permanecían sentadas en el suelo.

El debate estuvo a cargo de Rafecas y se desarrolló en una sola jornada. Durante la audiencia se incorporaron las pericias y declararon dos testigos de la defensa. Luego llegó el veredicto condenatorio .

Uno de los elementos centrales de la acusación fueron los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al efectivo y reconstruir la secuencia. “Las imágenes son elocuentes”, había afirmado Taiano.

La acusación había sido impulsada por el abogado Gregorio Dalbón , en representación de las víctimas y por el fiscal federal Eduardo Taiano , quien al requerir la elevación de la causa a juicio describió un accionar deliberado y un uso desproporcionado de la fuerza por parte del policía. En su dictamen del 21 de octubre de 2025, Taiano sostuvo que Rivaldi había rociado a las víctimas “de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia”. También remarcó que ambas estaban “sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna”.

Uno de los elementos centrales de la acusación fueron los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al efectivo y reconstruir la secuencia. “Las imágenes son elocuentes”, había afirmado Taiano. Según el análisis fiscal, los videos mostraban que Rivaldi no solamente apuntó hacia un hombre que llevaba un bastón, sino que también dirigió el aerosol hacia la madre y su hija, que estaban sentadas sobre el asfalto.

El fiscal destacó que, después de recibir el gas en el rostro, la nena se cubrió instintivamente. También señaló que en la parte trasera de la campera azul de su madre podía observarse una mancha producto del rociamiento.

La Fiscalía rechazó la explicación que había dado el policía durante la instrucción. Rivaldi aseguró que no había advertido la presencia de la menor y que, de haberla visto, habría intervenido para protegerla. “Si hubiera visto a una niña entre los revoltosos la hubiera sacado de allí para evitar que fuera lesionada”, había declarado.

Sin embargo, Taiano consideró que esa versión no encontraba respaldo en las imágenes. Incluso sostuvo que el efectivo tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, circunstancia que le proporcionaba “mayor y mejor visibilidad del entorno y de las personas que allí se hallaban”. Por eso, concluyó que había accionado el dispositivo contra ambas mujeres “con pleno conocimiento e intención de lo que hacía”.

La nena sufrió una conjuntivitis química

La causa también contó con documentación médica que acreditó las consecuencias del ataque. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de “conjuntivitis química”. En la epicrisis quedó registrada la expresión “me tiraron gas pimienta”.

Su madre, Carla Pegoraro, había relatado que ambas estaban tranquilas durante la manifestación y que fueron rociadas mientras permanecían sentadas en el suelo. También contó que otras personas las asistieron y les colocaron leche para aliviar la irritación. “Quiero aclarar que tanto mi hija como yo fuimos gaseadas, y eso nos causó una gran irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo”, declaró.

El fiscal cuestionó el uso de la fuerza

En su acusación, Taiano sostuvo que Rivaldi se había apartado de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que los dispositivos disuasivos deben utilizarse bajo determinadas condiciones de riesgo o amenaza y que los protocolos de actuación establecen que debe aplicarse “la mínima fuerza necesaria y suficiente”. También hizo hincapié en que las normas exigen especial atención cuando hay niños, mujeres embarazadas o adultos mayores.

Para el fiscal, ninguna de esas condiciones justificaba el accionar del efectivo: la niña y su madre estaban sentadas en el piso y no representaban una amenaza para los policías. “El uso de la fuerza por parte de RIVALDI fue desmedido y desproporcionado”, había concluido.

La Fiscalía había impulsado la acusación por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves. La Cámara Federal, por su parte, había confirmado previamente el procesamiento de Rivaldi sin prisión preventiva y un embargo de 500.000 pesos.

Finalmente, Rafecas dictó condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves. La pena quedó fijada en un año y tres meses de prisión en suspenso, costas e inhabilitación especial por el doble de tiempo.

El abogado querellante Gregorio Dalbón que representa a la mamá y a la niña consignó en su cuenta de X: “No fue un exceso ni un accidente: fue un chorro dirigido, a corta distancia, contra dos personas que no representaban peligro alguno. Así lo probaron los videos y las pericias de Gendarmería Nacional, y así lo entendió el tribunal. Es el primer juicio oral por la represión de la protesta durante el gobierno de Milei, y terminó en condena. El uniforme no es una licencia para lastimar. El que reprime a una nena responde ante un juez, con nombre y apellido. Hace dos años nos decían que la nena se había gaseado sola. Hoy hay una sentencia que dice la verdad. Ahora voy por vos @PatoBullrich y por vos @AleMonteoliva. Una metió un video trucho la otra mintió.”