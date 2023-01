Para López Murphy hay "un problema organizativo" en Juntos por el Cambio

“Me he pasado todo el año pasado y este hablando del problema de las reglas de juego que tenemos que resolver, algunas son decisivas y por eso estamos teniendo problemas en algunas provincias donde se nos fraccionan”, señaló.

El ex ministro de De la Rúa apuntó a las internas generadas en provincias como Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Río Negro y Chubut, donde la coalición se ve confrontada por distintos en medio de cambios electorales como la suspensión de las PASO o la Ley de Lemas.

Ricardo López Murphy NA

Para López Murphy, no están claras las reglas

“La obligación de la dirección de Juntos por el Cambio es crear las reglas de juego para mantener la cohesión. Es necesario que no perdamos nada. Pero, ¿por qué perdemos? Porque no tenemos bien claras las reglas de juego”, agregó.

Además, López Murphy aseguró que no teme a la posibilidad de ampliar la alianza para vencer al oficialismo: “Si para terminar con este régimen (el kirchnerismo) tenemos que hacer una alianza muy amplia, lo vamos a hacer”.

En una entrevista con A24, el dirigente que se asume como liberal se subió a una posible candidatura y prefirió no hablar sobre otras figuras políticas que pueden pelear por la presidencia.

“No opino sobre candidatos, primero porque entre otros potencialmente soy yo. El punto es que discutir las personas no nos ayuda; nos ayuda discutir propuestas. La política argentina tiene mucho de ataque personal y muy poco de propuestas, y en mi caso siempre trato que sean las propuestas, las reformas lo que me caracterice”, afirmó.