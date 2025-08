Roberto Cachanosky apuntó que Javier Milei "le está tomando el pelo a la gente" y advirtió que hay "riesgo de default"

Durante una entrevista en C5N, cuestionó los dichos del mandatario , quien vinculó la trepada del dólar del último mes con la sesión del Senado del pasado 10 de julio, la cual tildaron de ilegal: "El otro día dijo que hubo una corrida cambiaria por culpa de Victoria Villarruel, que habilitó una sesión ilegal en el Congreso. También dijo que esas leyes no iban a tener impacto porque él las iba a vetar. Milei tiene contradicciones descomunales cuando habla ", señaló.

A su vez, explicó que el Gobierno esperaba que los bancos tomaran los pesos del BCRA para comprar Lecaps pero finalmente "sólo compraron una parte". “Las Lefi son letras del Tesoro garantizadas con la maquinita de emitir moneda del Banco Central; las Lecaps no. Era lógico que los bancos actuaran de otra manera”, sostuvo.

También señaló que, pese al relato del Gobierno, hay déficit fiscal financiero. “Lo que pasa es que no están computando dentro los intereses de las Lecaps, las Lefi y otros instrumentos. Los bancos saben que hay riesgo de default”.

El negativo pronóstico de Roberto Cachanosky para el plan económico del Gobierno

Por otro lado, Cachanosky advirtió que la escalada del dólar no impactará en el índice de precios de agosto porque "ese dato va a estar midiendo el mes de julio, donde en la primera parte no hubo problemas con el mercado de cambios. El impacto lo vamos a ver en septiembre”.

Para Cachanosky, el Gobierno está basando su programa económico en decisiones de corto plazo sin abordar los problemas de fondo: “Hicieron una gran licuación de jubilaciones y salarios. Luego usaron el tipo de cambio para frenar la inflación. Son todas medidas de carácter financiero. Crawling peg, dólar soja, banda cambiaria, repo. Son medidas financieras, no reformas estructurales de la economía”.

Sobre los salarios y el consumo señaló: “El Gobierno no quiere homologar aumentos salariales por arriba del 1% mensual, por lo que el salario real va a empezar a tener una baja o quedarse donde está. Aumento del consumo no vamos a tener”.

Por último remató: “Por el lado de las exportaciones no veo gran crecimiento, e inversiones no veo venir hasta que Argentina no tenga reglas de juego claras y estables”.