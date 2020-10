El juez Ercolini deja la causa peajes

La medida que entrará en vigencia desde el lunes implica que la Causa Peajes, por las cuales debían volver a ser indagados el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne; al ex ministro de Energía Javier Iguacel; y al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, vuelve a quedarse sin juez.

El 10 de septiembre, la Cámara Federal porteña declaró la "nulidad" de los procesamientos de los exfuncionarios macristas en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.

La decisión fue adoptada por la sala II del tribunal de apelaciones, con los votos de los jueces Martín Iruruzn y Leopoldo Bruglia, quienes argumentaron que, cuando esos exfuncionarios fueron indagados por el ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, no se les permitió el pleno acceso a la prueba que había en su contra.

Entonces, Ercolini debía llamarlos a indagatoria y volver a exhibirles la prueba a los imputados, algo que nunca ocurrió, y ahora el juez deja a la causa sin ningún avance.