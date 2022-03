El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el 16 de marzo

Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, adelantó hace dos semanas que rechazará un aumento del 40% y que su postura será pedir "mecanismos para no correr desde atrás" contra la inflación.

En declaraciones consignadas por el medio Mundo Gremial, el sindicalista sostuvo: "No vamos a hablar de un piso del 40%, en el Consejo del Salario esa cifra queda corta".

"No se puede hablar de 40% en términos anuales cuando no sabemos de cuánto será la inflación. Queremos mecanismos para no correr desde atrás", sumó.

La convocatoria