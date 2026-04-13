Las comedias románticas están cambiando y tratan de contar historias nuevas, algunas producciones recientes apuestan por retratar relatos más jugados, con personajes que enfrentan decisiones muy complejas. Por eso Prime Video sumó una película particularmente graciosa que también cuenta con emociones intensas y situaciones disparatadas.
La imperdible película de Prime Video donde un trío termina en un doble embarazo
La historia que arranca con una noche distinta y cambia la vida de sus protagonistas de la manera más irreverente posible.
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En vez de enfocarse en los romances clásicos, esta historia propone un triángulo amoroso que se transforma en algo mucho más difícil de manejar, lo que hace que todo cambie de forma abrupta, obligando a los protagonistas a replantear sus vidas.
De qué trata Beso de tres
Beso de tres presenta a Connor, un joven que intenta acercarse a Olivia, la mujer que le gusta desde hace mucho tiempo. La relación entre ambos tiene idas y vueltas, pero una noche cambia sus vidas para siempre. Todo pasa cuando conocen a Jenny en un bar y surge una propuesta inesperada: hacer un trío sin compromisos.
Lo que los protagonistas no saben, es que días después, la historia toma un giro que cambia por completo el escenario. Tanto Olivia como Jenny descubren que están embarazadas, y todo indica que Connor es el padre de ambos bebés.
Ahí, Connor queda en medio de un conflicto emocional, ya que por un lado tiene sentimientos muy fuertes hacia Olivia y busca una relación tradicional. Pero por el otro lado, no puede desentenderse de Jenny, quien también va a dar a luz a su bebé.
Esta situación tan particular provoca discusiones donde los celos, los momentos incómodos y la química entre los tres protagonistas se combinan con escenas de humor que harán reír a todo el público.
Prime Video: tráiler de Beso de tres
Prime Video: elenco de Beso de tres
- Zoey Deutch como Olivia
- Jonah Hauer-King como Connor
- Ruby Cruz como Jenny
- Jaboukie Young-White como Greg
- Josh Segarra como Kevin
- Arden Myrin como Evelyn
- Robert Longstreet como Paul
- Kristin Slaysman como Maya
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